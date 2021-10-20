Ад на Земле: что не так с замком Гоуска

Среди скал и густых лесов Чехии находится готический замок, в котором происходило множество мистических событий, а колодец, расположенный под зданием, считают самым настоящим порталом в преисподнюю. "Рамблер" расскажет, какие странные события происходили в знаменитом замке Гоуска.

Фото: Mirek256/wikimedia.org Mirek256/wikimedia.org

Несколько сотен лет назад на месте замка находился небольшой деревянный форт. Еще в то время и произошло первое задокументированное мистическое происшествие. По словам местных жителей, однажды на вершине скалы образовалась трещина, которая с каждым днем увеличивалась в размерах, они были уверены, что этот проем ведет прямиком в Ад, и боялись к нему приближаться. А ночью, по легенде, из портала выбирались существа, которые убивали скот и случайных путников.

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И однажды герцог из клана Дуба решил отправить в это место заключенного взамен на свободу. Преступник, конечно, согласился, и отправился разведывать территорию. Несколько минут стояла тишина, пока не раздался крик мужчины. Заключенного тут же принялись вытаскивать, но никто не ожил увидеть его с седыми волосами и ужасной гримасой на лице. Он рассказал, что видел самого дьявола, и через несколько дней преступник скончался.

После случившегося было принято решение завалить трещину камнями, на это ушло три года. Позже на место форта поставили небольшую часовню, которая также считается мистической из-за фресок борьбы ангелов и демонов.

И только в XIII веке по приказу короля Чехии Пршемысла Отакара II был возведен каменный замок Гоуска. Здание было возведено прямо вокруг часовни. В замке было множество оборонительных сооружений, на которых дежурили солдаты, однако эти самые сооружения были обращены вовнутрь. Таким образом, солдаты вовсе не защищали замок, они пытались спасти окружающих о того, что таилось в нем.

Сейчас замок выглядит иначе, после 30-летней войны в середине XVII века он подвергся реконструкции, а затем еще несколько раз был перестроен.

Также в XVII веке замок Гоуска стал штаб-квартирой командира шведских наемников Оронто. По слухам, мужчина занимался черной магией и проводил алхимические эксперименты в стенах замка, пытаясь создать эликсир вечной молодости. Многих местных жителей пугало то, что происходило в стенах замка, поэтому однажды два охотника подкрались к зданию и застрелили Оронто через открытое окно.