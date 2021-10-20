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The Hatters. Нам 5 лет!

Партнерский материал
4 часа назад

Неутомимые The Hatters устроят незабываемый праздник в честь своего пятилетия: 30 октября 2021г., Music Media Dome. Шоу пройдет в формате Covid-Free.

The Hatters. Нам 5 лет
Фото: Пресс-службаПресс-служба

За свою небольшую историю питерские музыканты прошли все этапы становления отечественной рок-звезды - от квартирников до стадионных шоу. Самая профессиональная в плане реализации творческих идей группа The Hatters может похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови.

Большой юбилейный концерт The Hatters — повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Грандиозное торжество не обойдется без любимых хитов, обязательных танцев до изнеможения, приятных неожиданностей от музыкантов и, конечно, без специальных гостей. Вас ждет яркое мультимедийное шоу, пропустить которое просто невозможно!

Запоминай и отмечай юбилейную дату в календаре: 30 октября 2021г., Music Media Dome

Первые 100 билетов в танцевальный партер по специальной цене – успей забрать свой!

Шоу пройдет в формате Covid-Free. Билеты уже в продаже.

Для лиц старше 16 лет

В связи с указом Мэра города Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора московский концерт The Hatters пройдет в формате COVID-FREE.

Чтобы попасть на мероприятие, вам понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Получить QR-код можно, если вы переболели Covid-19 в последние 6 месяцев, сдали и получили отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа до концерта или получили сертификат о вакцинации.

Ответы на все вопросы о формате Covid-Free читайте по ссылке.

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