Страны, которых на самом деле не существует

Гражданство любой из этих стран можно получить, не вставая с дивана. О том, как такое возможно, читайте в материале “Рамблера”.

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Кроме официально признанных в мире стран существуют и такие, о которых знают немногие. При желании человека и согласии главы этих стран, можно получить в них гражданство. Правда, документы не получится использовать для удостоверения личности, поездок за границу и других обычных в реальной жизни действий.

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Виртландия

В 2008 году было образовано первое в мире интернет-государство, целью которого было доказать, что существование страны возможно и без обладания какими-либо территориями. В самом Уставе Виртландии обозначено, что это страна, “которая выходит за пределы существующих государственных границ, не нарушая и не ущемляя суверенитета ни одной из стран”. Официальным языком Виртландии может считаться любой, который доступен онлайн-переводчикам. До 2010 года здесь существовала собственная валюта: монеты с журавлями. Но их чеканку временно приостановили на неопределенный срок. В стране есть свой медицинский центр (с онлайн-консультациями), благотворительный фонд и антивоенная партия. Для того, чтобы стать гражданином Виртландии, надо лишь заполнить анкету на официальном сайте государства, оплатить пошлину в $5, написать заявление и отправить документы вместе с фотографией на указанный на сайте e-mail.

Республика Молоссия

Эту вымышленную республику в пустыне Невады основали в далеком 1977 году одноклассники Джеймс Спилман (ставший Королем Джеймсом I) и Кевин Бо (впоследствии превратился в премьер-министра). Джеймсу с возрастом игра в короля надоела и он сложил с себя полномочия, а вот Кевин в 1998 году решил сделать выдуманное в детстве государство более “земным”: он купил в Неваде участок земли с домом и провозгласил себя президентом республики Молоссия. Здесь царит абсолютная свобода слова, строжайше запрещено курение, есть свой флаг и валюта. Гражданином Молоссии, правда, стать невозможно, эта привилегия распространяется лишь на членов семьи Кевина Бо: их 27 человек. Но вполне можно посетить виртуальную Молоссию в качестве туриста.

Остров Форвик

Этот остров находится на границе Атлантического океана и Северного моря, а владеет им единственный житель Стюарт Хилл. Он-то в 2008 году и решил провозгласить остров независимым государством, не признающим юрисдикцию правительства Великобритании. Объявляя независимость Форвика, Хилл опирался на соглашение между королем Шотландии Джеймсом III и королем Норвегии Кристианом I, согласно которому Шетландские острова были подарены королю Шотландии в качестве приданого. Кроме того, Хилл собирается добиться того, чтобы остров получил статус коронной земли (это владения Британии, не вошедшие в состав Соединенного Королевства, но и не являющиеся иностранными территориями). Стать подданным острова довольно легко: достаточно оплатить взнос на официальной странице государства. Причем можно выбрать удобный вариант оплаты: 2 фунта в месяц, 20 — в год или приобрести за 200 фунтов пожизненное гражданство.

Княжество Себорга

В 1963 году жители небольшой деревни в районе Лигурия недалеко от французской границы решили провозгласить ее суверенитет. Опирались при этом на исторический факт: когда-то давно на месте деревни находилось феодальное владение, которое в состав Италии юридически так и не вошло. И хотя власти страны независимость Себорги официально не признают, бороться с этим государством никто не собирается: своей “изюминкой” непризнанное княжество привлекает массу туристов.

Аэрическая Империя