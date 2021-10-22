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Рок-группа "НЕРВЫ" представила сингл "Не верь, не бойся"

Партнерский материал
3 часа назад

Сингл «Не верь, не бойся» войдет в альбом "Трибьют t.A.T.u. "200 по встречной", релиз которого состоится 5 ноября. В поддержку трека "НЕРВЫ" выпустили видео, передающее атмосферу рок-боевика - группа под проливным дождем играет на бензовозе из легендарного клипа "Нас не догонят".

Рок-группа "НЕРВЫ" представила сингл "Не верь, не бойся"
Фото: Пресс-службаПресс-служба

"Не верь, не бойся, не проси - главные слова песни - очень подходят ситуации, текущему моменту", - говорят музыканты группы "НЕРВЫ" .

Видео дня

Релиз альбома «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной», организованного компанией Lookport, запланирован на 5 ноября. В нем примут участие двадцать шесть артистов, включая ключевых представителей старой и новой школы поп, рок и хип-хоп музыки - среди них Монеточка, Даня Милохин, НЕРВЫ, Вера Брежнева, Алла Пугачева, DOROFEEVA, Алена Швец, White Punk и ЛСП и многие другие. Музыканты представят свое видение главных хитов проекта от «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» до «Не верь, не бойся» и «Люди-инвалиды», работа над треками происходила в тесном сотрудничестве с соавторами группы t.A.T.u - Еленой Кипер, Сергеем Галояном, Валерием Полиенко.

В поддержку выхода альбома участники трибьюта выступят со специальным гибридным шоу на одной из самых высокотехнологичных площадок Москвы Moscow Music Dome - масштабный концерт пройдет 20 ноября.

Треклист альбома «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной»:

1) Даня Милохин — Нас не догонят

2) Монеточка — Мальчик-гей

3) Вера Брежнева — 30 минут

4) White Punk, ЛСП — Клоуны

5) DOROFEEVA — Я твоя не первая

6) Manizha — Не верь, не бойся

7) Алёна Швец — Обезьянка-ноль

8) POLINA — All The Things She Said

9) Моя Мишель — Зачем я?

10) Винтаж — Простые движения

11) Ваня Дмитриенко — 220

12) Molchat Doma — Люди-инвалиды

13) Reflex — Новая модель

14) Слот — Я сошла с ума

15) Rita Dakota — Sacrifice

16) Нервы — Не верь, не бойся

17) Алла Пугачева, София Ротару — Нас не догонят

18) IOWA — Люди-инвалиды

19) ARTY — Cosmos (Outer Space)

20) FavLav — Обезьянка-ноль

21) White Punk — Новая модель

22) Guru Groove Foundation, Егор Сесарев — Зачем я?

23) Клава Кока — Сошла с ума

24) Женя Любич — 30 минут

25) Imany — All The Things She Said

26) Дмитрий Маликов — Нас не догонят (Instrumental)

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