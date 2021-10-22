Рок-группа "НЕРВЫ" представила сингл "Не верь, не бойся"

Сингл «Не верь, не бойся» войдет в альбом "Трибьют t.A.T.u. "200 по встречной", релиз которого состоится 5 ноября. В поддержку трека "НЕРВЫ" выпустили видео, передающее атмосферу рок-боевика - группа под проливным дождем играет на бензовозе из легендарного клипа "Нас не догонят".

Релиз альбома «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной», организованного компанией Lookport, запланирован на 5 ноября. В нем примут участие двадцать шесть артистов, включая ключевых представителей старой и новой школы поп, рок и хип-хоп музыки - среди них Монеточка, Даня Милохин, НЕРВЫ, Вера Брежнева, Алла Пугачева, DOROFEEVA, Алена Швец, White Punk и ЛСП и многие другие. Музыканты представят свое видение главных хитов проекта от «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» до «Не верь, не бойся» и «Люди-инвалиды», работа над треками происходила в тесном сотрудничестве с соавторами группы t.A.T.u - Еленой Кипер, Сергеем Галояном, Валерием Полиенко.