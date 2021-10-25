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Рыбаки нашли несметные богатства индонезийской Атлантиды

Lenta.ru
3 часа назад

Британский археолог Шон Кингсли полагает, что индонезийским рыбакам удалось найти остатки потерянного малайского царства Шривиджая. Его несметные богатства много лет привлекали путешественников и охотников за сокровищами, пишет издание The Guardian.

Рыбаки нашли несметные богатства индонезийской Атлантиды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кингсли обратил внимание на необычные находки, которые в течение последних пяти лет совершали индонезийские рыбаки, работающие в районе города Палембанг на острове Суматра. Они регулярно возвращались на берег с огромными самоцветами, золотом и даже буддийскими статуями восьмого века, которые можно оценить в миллионы долларов. Ценности тут же сбывали антикварам, поэтому у археологов не было возможности их изучить.

Кингсли считает, что рыбаки обнаружили место, где когда-то располагалось царство Шривиджая. В свое время оно контролировало морские пути, по которым шла торговля между Индонезией, Китаем и Ближним Востоком, представлявшие своего рода морской Шелковый путь. К XIV веку царство пришло в упадок и погибло. Легенда гласит, что оно затонуло подобно Атлантиде.

Ранее сообщалось, что исследователи из Индианского университета обнаружили у берегов Доминиканской Республики затонувшее судно знаменитого пирата капитана Кидда. Оно оказалось возле острова Каталина на глубине всего трех метров.

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