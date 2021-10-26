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Скандальный памятник кошке вернут в российский город

Lenta.ru
5 часов назад

В Кургане вновь установят скандальный монумент «Кошка на чемоданах», который ранее демонтировали из-за недовольства жителей города. Об этом заявил председатель областной думы Дмитрий Фролов, передает URA.RU.

Скандальный памятник кошке вернут в Курган
Фото: @varlamov@varlamov

Политик отметил, что не согласен с решением российских железнодорожников, которые «взяли и согласились, сразу ее [скульптуру] убрали». Вернуть монумент планируется уже 27 октября, уточнил Фролов в ходе заседания облдумы.

Он указал, что в последнее время любая инициатива интернет-сообществом оценивается, как правило, негативно. Эту мысль поддержала директор областного департамента строительства Ирина Саблукова. Она вспомнила, что после установки скульптуры волка из мультфильма «Ну, погоди!» тоже было много критики.

До этого в поддержку скульптуры кошки выступили телеведущий Иван Ургант и блогер-урбанист Илья Варламов. Первый попросил не переплавлять ее, второй предположил, что ее могут установить в «менее популярной части города».

Скульптура, не понравившаяся местным жителям, была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Кошка с крупной головой и глубоким декольте показалась некоторым слишком откровенной, другим — непонятной, третьим — просто позорной. Южно-Уральская железная дорога оперативно решила демонтировать монумент.

Места,Дмитрий Фролов,Иван Ургант,Илья Варламов,РИА Ura.ru,
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