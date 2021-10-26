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Много масла, мало мыла: как соблюдали гигиену в Древней Греции

Дарья Амосова
8 часов назад

Для древних греков умывание было прежде всего вопросом здоровья. Рассказываем, как соблюдали гигиену несколько тысяч лет назад.

Много масла, мало мыла: как мылись в Древней Греции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Слово «гигиена» произошло от имени древнегреческой богини здоровья Гигиеи, дочери бога медицины Асклепия. Врачи посвящали гигиене целые школы, где учили «искусству здоровья».

Греки считали, что на человеческое тело влияют четыре элемента: вода, воздух, огонь и земля. Считалось, что желчь, мокрота и кровь провоцируют заболевания, а уход за собой, тщательное мытье и стремление к красоте восстанавливают баланс.

Тело: ванны и бани

Греческие мужчины и женщины регулярно принимали ванны — об этом свидетельствуют старейшие археологические находки. Правда, изначально греки не сидели в горячей воде, а быстро окунались в холодную.

Первыми горячие ванны начали принимать жители исторической области Лаконии близ Спарты. Греки подогревали воду снизу, поджигая под сосудами угли, либо клали раскаленные камни прямо в жидкость.

Позднее греки начали строить общественные купальни: для мужчин, женщин и совместные. Там были не только ванны, но и умывальники для рук и ног. Купальни располагались рядом с аренами и бассейнами: считалось, что мытье восстанавливает силы после спорта.

Кожа: лосьон и никакого мыла

Древние греки не имели мыла, а потому натирали тело куском глины, песком или золой. Для тщательного отшелушивания люди использовали специальный металлический скребок — стригиль.

Также греки тщательно поливали тело оливковым маслом или медом. Масло считалось священным продуктом и увлажняло кожу. Мед любили за отбеливающий эффект: светлая кожа и волосы почитались как аристократические черты.

Гигиена зубов: жвачки и зубочистки

Греки жевали мастику — растительную смолу, полученную из мастикового дерева. В качестве зубочисток люди использовали мелкие веточки. У богатых господ были рабы, единственной задачей которых было чистить зубы.

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