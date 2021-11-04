Что творится на самом густонаселенном острове мира

На небольшом участке суши площадью всего 2 000 квадратных метров живут около 500 человек. Кто они и почему предпочитают жить в ужасной тесноте, но не уезжать с острова, читайте в материале “Рамблера”.

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Небольшой остров Мигинго расположился посреди африканского озера Виктория и до 1991 года считался необитаемым. Первыми его обитателями стали два рыбака Далмас Тембо и Джордж Кибебе, перебравшиеся жить на остров и ловить там рыбу. Через некоторое время на остров начали приплывать и семьи других рыбаков. Население острова быстро росло. Особенно, когда пошел слух, что возле острова водится нильский окунь. Неудивительно, ведь с его продажи за неделю семья рыбаков может получать от 300 до 500 долларов.

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Многочисленные жители острова вырубили на нем все деревья, поставили вплотную друг к другу неказистые дома и стали спокойно жить, занимаясь рыбной ловлей и зарабатывая весьма неплохие деньги. Мигинго стал настоящим процветающим центром торговли.

При том, что жители Мигинго зарабатывают здесь за неделю весьма солидные деньги, за богатством они не особо гонятся. Живут довольно скромно, а все деньги тратят прямо на острове. Несмотря на то, что остров имеет небольшую площадь, а его население превышает все допустимые нормы, здесь нашлось место множеству развлечений. Жители Мигинго построили на острове пять баров, открыли салон красоты, аптеку, здесь есть также несколько отелей и даже места отдыха для взрослых. Вот только о больнице островитяне не позаботились: к врачам приходится плавать на “большую землю”.

Кстати, остров находится в совместном управлении Уганды и Кении, граница между этими странами не урегулирована. В 2009 году за остров между Кенией и Угандой чуть не началась война. Но вопрос был временно решен, а рыбаки платят налоги, составляющие половину их дохода с продажи нильского окуня.

Население острова увеличивается буквально с каждым днем, но уплывать с него никто не торопится. Кажется, жителей Мигинго устраивает в их жизни абсолютно все. И теснота совершенно никому не мешает. Более того, неподалеку от Мигинго расположен превышающий его по меньшей мере вдвое остров Усинго. Он необитаем но никому из островитян даже не приходит в голову поменять место жительства на более благоприятные условия. Возможно, дело в том, что жители Мигинго считают, что на соседний остров перебрались с их острова злые духи и обитают там, отпугивая желающих заселить Усинго.