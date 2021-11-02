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Мужчина переехал в столетний дом и обнаружил пугающую находку

Lenta.ru
2 часа назад

Пользователь TikTok под ником Haus of the Rising Sun разместил серию видео, где рассказал о жуткой находке, которую он обнаружил при переезде в новый дом, построенный в 1911 году. На ролики, опубликованные в середине октября, обратили внимание журналисты DailyDot.

Мужчина переехал в столетний дом и обнаружил пугающую находку
Фото: @house.ofthe.rising.sun@house.ofthe.rising.sun

Мужчина сообщил, что недавно приобрел столетний дом, и решил сделать в нем основательный ремонт.

«Когда мы решили снять старое ковровое покрытие, нас ждал "сюрприз"», — отметил пользователь. По его словам, на полу и на ковре были подозрительные красные пятна.

«Чем больше мы находили пятен, тем больше убеждались, что это кровь», — заявил владелец дома.

Обнаружив пугающую находку, мужчина решил вызвать полицию. Прибывшая офицер полиции согласилась, что пятна в доме похожи на кровь, но затруднилась сказать, кому именно она могла принадлежать, — человеку или животному.

«Она пообещала узнать, было ли в доме совершено какое-либо преступление, после чего отдать кровь на экспертизу», — добавил юзер.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила от неизвестного отправителя по почте загадочную посылку. Девушка заподозрила неладное, когда, открыв ее, увидела глазное яблоко.

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