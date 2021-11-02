Какие тайны скрывает загадочное "Гнездо огненного орла"

Местные жители называют это странное образование на территории Иркутской области “Гнездо огненного орла”. Уникальный конусообразный кратер внесен в список самых известных загадочных мест мира. Уже почти столетие тайна происхождения удивительного объекта не дает покоя ученым. О самых интересных гипотезах происхождения “Гнезда огненного орла” читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Dmitry Semenov/Wikimedia.org Dmitry Semenov/Wikimedia.org

Уникальное геологическое образование в виде конусообразного кратера в Иркутской области обнаружила весной 1949 года группа исследователей под руководством геолога Вадима Колпакова. Необычный объект представлял собой насыпь в форме эллипса из дробленого известняка. Внутри этого кольца диаметром 76 метров располагался каменный холм около 12 метров высотой. Члены экспедиции дали этому необычному геологическому образованию название Патомский кратер. Иначе его еще называли “конус Колпакова” по фамилии того, кто первым его обнаружил. А местные, как уже упоминалось, величают странную насыпь “Гнездо огненного орла”. Что же это на самом деле и как появилось это образование? На этот счет есть несколько теорий.

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Рукотворное образование

Некоторые исследователи склоняются к версии, что Патомский кратер был создан людьми. В поддержку своей теории эти ученые приводят схожесть “конуса Колпакова” с горами отработанной породу (шахтными терриконами). Но даже при этом сходстве вопрос о том, откуда в тайге внезапно появилось такое огромное количество известняка, остается открытым. Ведь поблизости никаких выработок, откуда его могли бы доставить к Патомскому кратеру, не было обнаружено.

Падение метеорита

Первым теорию внеземного происхождения Патомского кратера выдвинул сам обнаруживший это археологическое формирование Вадим Колпаков. Но стоит отметить, что с древних времен якуты-охотники эту местность называли “Гнездо огненного орла”. Согласно легендам, на это место когда-то очень давно опустилась “огненная птица”, оставив после себя такой необычный след. Сторонники версии падения метеорита считают, что именно его и видели когда-то над этой областью, а потом назвали “огненной птицей”.

Правда, Патомский кратер на обычный кратер вовсе не похож. Ведь при падении метеорита в земле образуется воронка почти правильной круглой или немного вытянутой формы. Никаких возвышенностей в центре таких воронок не появляется, а на горных породах, составляющих кратер, обычно появляются следы плавления от воздействия высоких температур. Что касается Патомского кратера, то он разительно отличается от всех известных метеоритных кратеров Земли.

Надо отметить, что сторонники “метеоритной” версии происхождения “конуса Колпакова” предложили свою теорию, как метеорит мог оставить именно такой след на поверхности земли. По их мнению, метеорит, врезавшись в Землю, вошел в мягкую породу на глубину нескольких десятков метров, там “встретился” с природным газом и взорвался. Этот взрыв изнутри, выбросив на поверхность глубинные породы, и образовал столь необычный кратер-конус. Некоторые исследователи даже полагают, что Патомский кратер появился в результате падения в Иркутской области обломка Тунгусского метеорита.

Вулканическая природа

Одной из последних теорий возникновения Патомского кратера стала версия о вулканической природе его происхождения. Некоторые ученые, изучившие это геологическое образование, сделали предположение, что “Гнездо огненного орла” могло появиться в результате геофизических процессов в недрах Земли. Исследователи полагают даже, что через некоторое время на месте Патомского кратера вполне может появиться вулкан.

Крушение корабля пришельцев

Ну и куда же без теории внеземного происхождения необычного природного объекта. Уфологи полагают, что след на земле оставила гигантская летающая тарелка, потерпевшая крушение в этих местах. Их теория в целом схожа с началом версии метеоритного происхождения кратера. Только по мнению уфологов о землю ударился не метеорит, а корабль пришельцев, который вошел вглубь земли на несколько десятков метров. Его двигатели еще продолжали работать в течение некоторого времени, а потом взорвались, спровоцировав выброс на поверхность большого количества покоящихся в глубине запасов известняка, и вместе с тем облучив близлежащую территорию радиацией. Кстати, проведенные исследования показали, что около 100 лет назад в этой местности действительно был зафиксирован всплеск радиоизлучения.