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6 стран, где могут посадить за оскорбление чувств верующих

Дарья Амосова
1 час назад

Согласно отчету о статусе и правах нерелигиозных людей 2019 года, закон о богохульстве действует в 69 странах мира. В семи оскорбление религии карается смертной казнью, в остальных — штрафом и тюремным наказанием.

6 стран, где могут посадить за оскорбление чувств верующих
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Рамблер» собрал несколько стран, где за оскорбление религии и чувств верующих можно сесть в тюрьму.

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Бразилия

Согласно статье 208 уголовного кодекса страны, тюремным сроком от одного месяца до года наказывается «публичное издевательство над кем-либо по религиозным убеждениям; предотвращение или нарушение церемонии или практики религиозного поклонения; публичное очернения акта или объекта религиозного поклонения». В некоторых случаях тюремный срок меняют на штраф.

Греция

В греческом уголовном кодексе предусмотрено наказание за «кощунство» в адрес Греческой православной церкви или любой допустимой в стране религии — статьи 198, 199 и 201. Срок заключения — от трех месяцев до двух лет.

Германия

Клевета на религиозной почве и кощунства попадают под статью 166 немецкого уголовного кодекса. Статья гласит, что человек, который «публично или путем распространения произведений порочит <...> суть религиозных или мировоззренческих убеждений других, должен быть оштрафован или лишен свободы на срок до трех лет».

Аналогичное наказание ждет тех, кто нарушает общественный порядок, клевещет на церковь или другое религиозное общество.

Израиль

Статья 170 уголовного кодекса запрещает осквернение молитвенных мест и священных объектов. Наказание — тюремный срок до трех лет. Согласно статье 173, за публикацию, грубо оскорбляющую религии, можно сесть в тюрьму на срок до года.

Индия

Закон о богохульстве в стране распространяется на все религии, включая индуизм, сикхизм, христианство и ислам. Согласно статье 295А, принятой аж в 1860 году, за злоумышленное оскорбление или попытку оскорбления религии или религиозных верований гражданина отправят в тюрьму на срок до трех лет. Под оскорблением понимают как слова, так и жесты.

Россия

Поправки об увеличении ответственности «за оскорбление чувств верующих» приняли в 2013 году: до того кощунство наказывалось в рамках административного нарушения. Лишение свободы последует после «публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ст. 148 УК РФ). Наказание — штраф 300-500 тысяч рублей или тюремный срок до одного года или трех лет.

В ноябре 2021 обвиняемых впервые приговорили к реальному тюремному сроку: блогера Руслан Бобиев и модель Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии. Пара имитировала оральный секс на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

Места,Руслан Бобиев,РПЦ,
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