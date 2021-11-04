Как экологическая катастрофа подарила Нидерландам курорт

Винкевенские озера, расположенные в провинции Утрехт в Нидерландах, не спутать с другими озерами. Эти водоемы с высоты птичьего полета похожи на странное полосатое одеяло. Такой вид им создают множество узких и длинных островов, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Многие острова густо застроены и оборудованы пирсами и причалами. Эти рукотворные косы в Винкевене — любимое место отдыха голландцев и популярный курорт для туристов из других стран. Но как они появились?

В 1850 году идиллию болот Винкевене разрушил прогресс. Здесь были найдены залежи торфа — органического топлива, которое было в Европе на пике спроса. Торф добывали здесь в огромных объемах — его хватало не только для себя, но и для экспорта в другие страны.

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Добывали торф с марта по июнь, а затем до сентября топливо просушивали и затем вывозили. Торф в болоте залегал сплошным массивом, но добывали его полосами. Для складирования брикетов топлива оставляли острова, тянущиеся на сотни метров. Их посыпали песком, чтобы поддерживать необходимую для сушки торфа сухость.

Из болота в озера

Со временем между островами образовались настоящие провалы, которые заполнялись грунтовыми водами. Позднее вода так поднялась, что болотистая равнина превратилась в озера с узкими островами. Глубина рукотворного озера в некоторых местах достигла 50 метров!

Бесконтрольная добыча торфа привела к необратимым последствиям — озера разрастались, поглощая новые территории, а острова внезапно уходили под воду. В первой половине 20 столетия торф начал постепенно сдавать свои позиции нефти и его добычу прекратили. Теперь на Винкевенских озерах начали разрабатывать залежи песка. Строительство требовало больших объемов добычи, и люди снова перестарались.

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Острова все чаще начали неожиданно исчезать и дорогостоящая техника исчезала в бездне вместе с ними. Вокруг начали строить дамбы, но они лишь временно решали проблему. Поэтому было решено прекратить любую деятельность в этом районе. Острова, брошенные промышленниками, постепенно заросли сочной травой и кустарниками. Их облюбовали охотники, рыболовы и просто любители отдыха на природе.

Проблемные острова

Сегодня 80% островов Винкевенских озер принадлежат частным лицам. Кто-то построил себе дом, кто-то рыбачью хижину, а кто-то гостевые апартаменты. На островах можно не только порыбачить, но и покататься на лодках и водных мотоциклах, искупаться и просто отдохнуть от суеты большого мира.

К сожалению, острова остаются очень нестабильными и их нужно постоянно укреплять и поддерживать. Это дорогостоящее занятие, поэтому количество пустых «полос» все время растет. Чтобы спасти популярное у туристов место, власти провинции Утрехт выставили некоторые острова на продажу. При этом выяснилось, что кое-какие клочки земли захвачены незаконным путем.