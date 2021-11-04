Как экологическая катастрофа подарила Нидерландам курорт

Винкевенские озера, расположенные в провинции Утрехт в Нидерландах, не спутать с другими озерами. Эти водоемы с высоты птичьего полета похожи на странное полосатое одеяло. Такой вид им создают множество узких и длинных островов, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Многие острова густо застроены и оборудованы пирсами и причалами. Эти рукотворные косы в Винкевене — любимое место отдыха голландцев и популярный курорт для туристов из других стран. Но как они появились?
В 1850 году идиллию болот Винкевене разрушил прогресс. Здесь были найдены залежи торфа — органического топлива, которое было в Европе на пике спроса. Торф добывали здесь в огромных объемах — его хватало не только для себя, но и для экспорта в другие страны.
Добывали торф с марта по июнь, а затем до сентября топливо просушивали и затем вывозили. Торф в болоте залегал сплошным массивом, но добывали его полосами. Для складирования брикетов топлива оставляли острова, тянущиеся на сотни метров. Их посыпали песком, чтобы поддерживать необходимую для сушки торфа сухость.
Со временем между островами образовались настоящие провалы, которые заполнялись грунтовыми водами. Позднее вода так поднялась, что болотистая равнина превратилась в озера с узкими островами. Глубина рукотворного озера в некоторых местах достигла 50 метров!
Бесконтрольная добыча торфа привела к необратимым последствиям — озера разрастались, поглощая новые территории, а острова внезапно уходили под воду. В первой половине 20 столетия торф начал постепенно сдавать свои позиции нефти и его добычу прекратили. Теперь на Винкевенских озерах начали разрабатывать залежи песка. Строительство требовало больших объемов добычи, и люди снова перестарались.
Острова все чаще начали неожиданно исчезать и дорогостоящая техника исчезала в бездне вместе с ними. Вокруг начали строить дамбы, но они лишь временно решали проблему. Поэтому было решено прекратить любую деятельность в этом районе. Острова, брошенные промышленниками, постепенно заросли сочной травой и кустарниками. Их облюбовали охотники, рыболовы и просто любители отдыха на природе.
Сегодня 80% островов Винкевенских озер принадлежат частным лицам. Кто-то построил себе дом, кто-то рыбачью хижину, а кто-то гостевые апартаменты. На островах можно не только порыбачить, но и покататься на лодках и водных мотоциклах, искупаться и просто отдохнуть от суеты большого мира.
К сожалению, острова остаются очень нестабильными и их нужно постоянно укреплять и поддерживать. Это дорогостоящее занятие, поэтому количество пустых «полос» все время растет. Чтобы спасти популярное у туристов место, власти провинции Утрехт выставили некоторые острова на продажу. При этом выяснилось, что кое-какие клочки земли захвачены незаконным путем.
Если участок на озере удается продать, то незаконные постройки владелец должен снести и вывезти мусор за свой счет. Владельцы участков на Винкевенских озерах не слишком рады такой «приватизации», но им приходится с ней смириться. Остается добавить, что жителям Винкевене повезло, так как обычно брошенные торфяные разработки выглядят не так живописно.