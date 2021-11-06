Красный снег: в каких случаях он «выпадает»

Явление, получившее название «цветение снега» можно встретить в горах Северного Урала, а также на Кавказе, в Антарктиде и в Сибири, то есть там, где достаточно холодно. А связана такая особенность с теплобоязнью растений, которые и вызывают «цветение снега».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Данная особенность связана с тем, что для успешного развития низших растений, которые и вызывают «цветение снега», необходимо одновременно и большое количество света, и достаточно холодная погода. Вид одноклеточных зеленых водорослей Хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis), благодаря которой снег и окрашивается в красный цвет, погибает уже при температуре +4 C, причем в буквальном смысле «от жары». Организмов с более сильной теплобоязнью, чем хламидомонады, скорее всего, не существует.

«Цветение» наблюдается исключительно при оттаивании верхних слоев снежного покрова. Под влиянием солнечных лучей Хламидомонада снежная, клетки которой содержат красный пигмент, начинает активно размножаться, образуя цветовое пятно.

Размер такого цветового пятна, образованного хламидомонадами, может достигать размеров в несколько квадратных километров. Да и цвет снега варьируется в зависимости от количества водорослей: от бледно-розового до темно-бордового. Впрочем, красный – далеко не единственный цвет, в который «способен» окрашиваться снег в горах и Антарктиде.