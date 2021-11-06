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Красный снег: в каких случаях он «выпадает»

Русская семерка
3 часа назад

Явление, получившее название «цветение снега» можно встретить в горах Северного Урала, а также на Кавказе, в Антарктиде и в Сибири, то есть там, где достаточно холодно. А связана такая особенность с теплобоязнью растений, которые и вызывают «цветение снега».

Красный снег: в каких случаях он «выпадает»
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Данная особенность связана с тем, что для успешного развития низших растений, которые и вызывают «цветение снега», необходимо одновременно и большое количество света, и достаточно холодная погода. Вид одноклеточных зеленых водорослей Хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis), благодаря которой снег и окрашивается в красный цвет, погибает уже при температуре +4 C, причем в буквальном смысле «от жары». Организмов с более сильной теплобоязнью, чем хламидомонады, скорее всего, не существует.

«Цветение» наблюдается исключительно при оттаивании верхних слоев снежного покрова. Под влиянием солнечных лучей Хламидомонада снежная, клетки которой содержат красный пигмент, начинает активно размножаться, образуя цветовое пятно.

Размер такого цветового пятна, образованного хламидомонадами, может достигать размеров в несколько квадратных километров. Да и цвет снега варьируется в зависимости от количества водорослей: от бледно-розового до темно-бордового. Впрочем, красный – далеко не единственный цвет, в который «способен» окрашиваться снег в горах и Антарктиде.

Цвет снега зависит от вида, преобладающего среди снежных водорослей. Если верить монографии «Прикладные аспекты применения микроводорослей в агроценозе» Вячеслава Лукьянова и Анатолия Стифеева, красный пигмент содержится лишь в клетках упомянутой выше Chlamydomonas nivalis. Однако Chlamydomonas flavor-virens в процессе размножения делает снег желто-зеленым. А вот Chlamydomonas pascher, которая также обитает в слое снега, относится к сине-зеленым водорослям. Именно поэтому снег в прохладных широтах может быть не только красным, но и зеленым, и голубым, и бурым, и желтым, и даже черным.

Места,Вячеслав Лукьянов,
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