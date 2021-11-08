Массовый психоз: что происходит на берегах Ловозера

Это четвертое по величине озеро в Мурманской области окружено не только горами Ловозерских тундр, считающимися одними из самых старых на планете, но и древними историями и легендами. О том, чем знаменито Ловозеро и действительно ли на его берегах происходят странные вещи, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Подоляк Елизавета/CC BY-SA 4.0 Подоляк Елизавета/CC BY-SA 4.0

Некоторые места в нашей стране привлекают путешественников не только своей красотой, но и удивительными легендами. Одним из таких самых загадочных и мистических мест давно стало Ловозеро, расположенное в самом центре Кольского полуострова.

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На берегах водоема, занимающего площадь в 200 квадратных километров, люди (коренные жители этой местности лопари и саамы, прим. ред.) жили с незапамятных времен, и на протяжении многих веков об озере ходили легенды.

Связаны эти легенды по большей части с необычными событиями, которые когда-то происходили (а по утверждению некоторых местных жителей продолжают происходить по сей день) на берегах этого таинственного озера.

Одна из легенд связана с каменным истуканом, которого лопари называют “куйва”. На скале, расположенной на северном берегу озера, запечатлен огромный рисунок (около 70 метров высотой и 30 метров шириной), вернее, даже некий отпечаток существа, напоминающего очертаниями гигантского человека. Местные жители десятилетиями из уст в уста передают легенду о появлении этого “следа” на скале. Согласно рассказам лопарей, когда-то к сюда прибыл захватчик, цель которого было поработить или уничтожить местных жителей и завладеть этими территориями. Но за людей, живущих на это земле, заступились сами боги, превратившие захватчика в тень на скале.

Есть и множество других легенд и преданий, большинство из которых некоторые специалисты связывают с расположением на этой территории знаменитой Гипербореи.

Одной из наиболее интересных аномалий, замеченных в окрестностях Ловозера, стало проявление мерячения. Это явление эксперты определяют как этноспецифическое психическое расстройство, характерное для народов Восточной Сибири вплоть до второй половины XX века. Мерячение характеризуется тем, что люди в определенном месте неожиданно для всех (в том числе и для самих себя) подвергались массовому психозу: одновременно выполняли любые команды, повторяли указанные движения и т.п. После того, как люди выходили из этого необычного состояния, то совершенно ничего не помнили о том, что делали все это время. И если поначалу предполагали, что мерячение вызывают своими манипуляциями шаманы во время своих ритуалов, то вскоре стало понятно, что это не так: несколько случаев произошли совершенно спонтанно. О частых проявлениях мерячения заговорили в конце XIX столетия.

Феноменом заинтересовались ученые. В 1922 году была организована первая советская научно-исследовательская экспедиция под руководством Александра Барченко для изучения “арктической истерии”.

Исследователи обнаружили во время своего похода необычный довольно большой гранитный прямоугольный валун. Камень был правильной формы, а его края располагались строго по сторонам света. О таких объектах ученым было уже известно: их использовали лопари в качестве жертвенников во время обрядов поклонения Солнцу. Однако исследование камня показало, что валун не был создан руками человека, а является природным объектом.

В последующие годы, ученые, исследовавшие остров Роговой на Ловозере, обнаружили там множество каменных объектов, многие из которых специалисты описывали как каменные арки и плиты удивительно правильных размеров, также говорилось о найденных участках стен, ступенек, ведущих в никуда, каменного колодца и других, по предположению ученых, остатках древних построек. Ученые назвали эти каменные объекты “руинами Гипербореи”.

Вплоть до конца XX столетия Ловозеро считали местом, где происходят аномальные вещи, а также памятником полумифической цивилизации гиперборейцев.

В 2000 году к Ловозеру отправилась очередная экспедиция ученых. Согласно их отчетам, ничего сверхъестественного в этой местности на самом деле не происходит. По мнению современных исследователей, истукан “куйва”, очертания которого за прошедшие десятилетия со скалы на берегу озера никуда не исчезли, — это лишь узор трещин в скале, которые со временем поросли мхом. А все каменные находки прежних экспедиций объяснили результатом естественной эрозии почвы и выветривания горных пород, а никак не остатками знаменитой Гипербореи.