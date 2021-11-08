Назван город с самым грязным воздухом

Столица Киргизии Бишкек стала городом с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные проекта World Air Quality, опубликованные на сайте.

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Концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр — этот показатель в 10 раз выше всемирной нормы. Столица Киргизии подвинула в рейтинге индийский город Дели, который опустился на второе место. Концентрация мелкодисперных частиц в воздухе Дели составила 261 микрограмм на кубометр. Третье место занял город Лахор в Пакистане. В пятерку лидеров также вошли индийские Колката и Мумбаи. Москва оказалась в рейтинге на 42 месте — концентрация мелкодисперных частиц в воздухе составила 55 микрограмм на кубометр.

Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 не должен превышать 25 микрограмм на кубометр. Законодательство Киргизии допускает концентрацию в 35 микрограмм на кубометр. В начале января 2021 года Бишкек уже называли городом с самым загрязненным воздухом. Тогда концентрация мелкодисперных частиц составляла 547 микрограмм на кубометр.