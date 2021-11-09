Страны, где пьют воду исключительно из-под крана

Россия пока не может похвастаться такой роскошью. У нас в стране принято кипятить воду или фильтровать ее для питья. В мире существуют страны с кристально-чистой водой, которую можно пить прямо из-под крана. Для нас это кажется диким, но на самом деле в некоторых местах это является привычным делом.

Финляндия

Это государство называют страной тысячи озер, и действительно воды и лесов там в избытке. Вода играет большую роль в жизни финнов, поэтому они стараются строить загородные дома и коттеджи на берегу водоемов. По данным ЮНИСЕФ, именно в этой стране самая чистая вода. И это уже вошло в повседневную жизнь местных людей — они спокойно пьют воду из-под крана.

Местные уверяют, что бутилированная вода продается в магазинах только для туристов и некоторых бытовых нужд, а финны могут набрать воду из родников и озер. Все это является результатом того, что большинство жителей страны опасаются за экологию. В многочисленных лесах этой страны вы не найдете фантиков или пластиковых бутылок, лежащих на земле. Большинство людей сортируют отходы и сдают их на переработку, а сами стараются уменьшить использование пластика.

Германия

Туристы, приезжающие в эту страну, говорят, что вода из-под крана здесь похожа на минеральную, поэтому ее спокойно можно пить. Дело в том, что в Германии уровень очистки сточных вод очень высок. В каждом городе стоят мощные сооружения, похожие на фляги. Уровень чистоты воды постоянно контролируется, а государство следит за тем, чтобы очистные сооружения качественно выполняли свою работу.

Несмотря на это, сами немцы в последние десять лет стали предпочитать бутилированную воду. По данным исследователей, потребление воды упало с 145 литров до 121 на каждого жителя. Это связывают с тем, что в ритме современной жизни покупать воду в супермаркетах значительно проще, чем носить с собой бутылку на протяжении всего дня.

Исландия

Эта страна славится своей природой и экологией. Здесь, в том числе, расположены источники самой чистой воды в Европе. Все дело в том, что природные резервуары постоянно наполняются после того, как снег начинает таять.

Исландцы так гордятся чистотой вод, что предлагают подходить туристам с кружками к озеру, зачерпывать оттуда воду и выпивать. Несмотря на то, что вода там холодная, она действительно кристально-чистая и пригодна для питья. Подавая в дома через водопровод ее не обрабатывают дополнительно — естественными фильтрами для этого служат слои вулканических осадков.

Сингапур

Это — одна из немногих азиатских стран, где воду из-под крана можно пить, не боясь грязи и вирусов. На протяжении долгого времени водные ресурсы Сингапура поддерживаются на высоком уровне. При этом сами Сингапуры кипятят воду прежде, чем ее пить, но, согласно данным исследований, они делают это ради вкуса воды.

Единственной проблемой для этой страны является то, что водные ресурсы постепенно сокращаются. Во-первых, из-за климата вода высыхает, а ежедневное потребление воды среди жителей только увеличивается. Один человек в этой стране тратит 150 литров воды в день.

Дания

Правительство этой страны одно из первых создало министерство окружающей среды, которое до сих пор существует и следит за экологией. Дело в том, что в 60-х годах прошлого века загрязнение водных ресурсов Копенгагена достигло критических значений. В 1971 году было создано новое министерство, которое теперь контролирует экосистему страны и следит за тем, чтобы подобных инцидентов больше не происходило. Сейчас здесь строго соблюдают правила по очистке сточных вод.