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Теплая осень в российском регионе помешала гадюкам заснуть

Lenta.ru
1 час назад

Теплая погода, установившаяся в ноябре, влияет на жизнь обитателей Сочинского нацпарка — некоторые виды змей не ушли на зимовку. Об этом сообщается на сайте парка.

Теплая осень в Сочи помешала гадюкам заснуть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В парке рассказали, что листопад в нижних поясах гор до 300 метров все еще не начался, хотя обычно начинается на месяц раньше. «Отмечается повторное цветение у многих экзотов, в том числе у юкки славной. Началось отрастание подснежника ризенского. Продолжается цветение осеннецветущих сложноцветных растений, таких как ястребинки, серпухи пятилисточковой», — сообщили сотрудники нацпарка.

По словам ученых, если теплая погода сохранится, то возможно раннее цветение цикламенов, примул, подснежника Воронова и зимовника кавказского. Непривычное поведение наблюдается и в животном мире — гадюки не могут заснуть.

Ранее сообщалось, что сотрудники нижегородского зоопарка «Мадагаскар» подготовили к зимней спячке бурых медведей. Для животных составили специальный калорийный рацион, благодаря которому они смогут «наесть жирок» на предстоящую зиму

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