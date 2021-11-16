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Семья поселилась в старом морге и нашла жуткую комнату в подвале

Lenta.ru
1 час назад

Семья из американского штата Калифорния поселилась в бывшем морге, построенном в 1923 году. Об этом пишет издание The Sun.

Семья поселилась в старом морге и нашла жуткую комнату
Фото: @thisoldmortuary / TikTok@thisoldmortuary / TikTok

Прежде Кейси и Эндрю Олаге жили в Сан-Франциско. Недвижимость в этом городе была им не по карману, поэтому они решили купить старый дом в городе Трейси, располагающемся примерно в 90 километрах к западу от него. О том, что раньше в этом здании был морг, им сообщили всего за несколько дней до покупки.

Уже около года Олаге ремонтируют свой новый дом и рассказывают об этом в TikTok. Сильнее всего их впечатлила жуткая комната, которую они нашли в подвале. По их мнению, раньше помещение служило для бальзамирования покойников. Под его потолком находятся крюки, на которые вешали тела, а в полу имеется сток, соединенный с канализацией.

Ранее сообщалось о женщине, которая разбирала вещи в недавно приобретенном доме и нашла тайную комнату, заполненную жуткими куклами. Владелица дома призналась, что чувствует себя некомфортно в комнате и не знает, как поступить с находкой.

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