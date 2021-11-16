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Скворцы устроили воздушное шоу на пути из Анапы в Краснодар

Lenta.ru
1 час назад

Стая скворцов, замеченная на пути из Анапы в Краснодар, устроила воздушное шоу. Как сообщает «Вести Кубань», орнитологи называют это явление мурмурацией, что в переводе означает «танец скворцов».

Скворцы «станцевали» на пути из Анапы в Краснодар
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что птицы, собираясь в стаю, становятся похожи на жидкую среду, которая парит в небесах и постоянно меняет форму, создавая причудливые рисунки и перемещаясь как один живой организм.

По информации издания, недавно ученые объяснили причины этого явления. Специалисты Уорикского университета (Великобритания) обнаружили, что сбивающиеся в стаю пернатые стараются поддерживать такую плотность, при которой можно максимально полно получать данные о соседях.

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