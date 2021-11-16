Скворцы «станцевали» на пути из Анапы в Краснодар

Стая скворцов, замеченная на пути из Анапы в Краснодар, устроила воздушное шоу. Как сообщает «Вести Кубань», орнитологи называют это явление мурмурацией, что в переводе означает «танец скворцов».

Отмечается, что птицы, собираясь в стаю, становятся похожи на жидкую среду, которая парит в небесах и постоянно меняет форму, создавая причудливые рисунки и перемещаясь как один живой организм.