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«Приключения Электроников» в «Главклубе» 21 ноября

Партнерский материал
2 часа назад

Мы к вам приехали на час!

«Приключения Электроников» в «Главклубе» 21 ноября
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Ни один из сезонов в московском Главклубе не обходится без концертов этого особенного коллектива российской панк-сцены.

На любой повод или праздничный день, будь то Всемирный день авиации и космонавтики или День взятия Бастилии - у них есть яркий музыкальный ответ, который с пол-оборота ставит на уши площадку любого размера и формата. 21 ноября «Приключения Электроников» снова вернутся в Главклуб и в этот раз с программой «Мы к вам приехали на час!». Несмотря на название вечера, любителей самого доброго металлического ансамбля на Земле ждет полноценный концертный сет, полный до отказа любимых хитов. Отличное настроение с собой - строго обязательно!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

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