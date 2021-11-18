«Приключения Электроников» в «Главклубе» 21 ноября

На любой повод или праздничный день, будь то Всемирный день авиации и космонавтики или День взятия Бастилии - у них есть яркий музыкальный ответ, который с пол-оборота ставит на уши площадку любого размера и формата. 21 ноября «Приключения Электроников» снова вернутся в Главклуб и в этот раз с программой «Мы к вам приехали на час!». Несмотря на название вечера, любителей самого доброго металлического ансамбля на Земле ждет полноценный концертный сет, полный до отказа любимых хитов. Отличное настроение с собой - строго обязательно!