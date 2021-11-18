Сергей Бобунец 28 ноября в «Главклубе»

10 сентября в «Главклубе» Сергей Бобунец презентует новый альбом «Одиночество навсегда». Пластинку, вышедшую в свет в ноябре 2020-го года, музыкант посвятил исследованию вопроса одиночества человека в масштабах вселенной. Не случайно на обложке диска отображена закодированная информация о местонахождении Земли, которая в далеком 1972- году была отправлена в бесконечное космическое путешествие к системе Альдебаран. С тех пор прошло почти полвека, но ответа на сообщение всё еще нет.