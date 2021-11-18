Как остров на севере сможет спасти человечество

Остров Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и несмотря на суровые климатические условия его называют идеальным местом для жизни. Почему так произошло и какие тайны хранит загадочный остров, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: MaxPixel MaxPixel

Остров Шпицберген был открыт мореплавателем Виллемом Баренцом в 1596 году, но до 1920 года не принадлежал ни одному из государств, считаясь международной зоной. В 1920 году ситуация изменилась и остров стал собственностью Норвегии, правда, с оговоркой: всем странам, которые участвовали в подписании международного договора, разрешили вести здесь хозяйство.

Видео дня

На сегодняшний день на острове проживает около 3000 человек, здесь расположены 7 национальных парков и отличается Шпицберген просто невероятной природой. Но знаменит остров не только удивительными полярными сияниями и суровым климатом, его уникальность совсем в другом.

В 2008 году остров стал настоящим “Ноевым ковчегом”, как называют его некоторые эксперты. А виной тому огромное хранилище семян со всего мира, которое было здесь построено. Несмотря на то, что подобные “склады” не редкость и есть в разных уголках земного шара, шпицбергенский “амбар” считается самым большим, кроме того, он всемирный.

На поверхности земли находится лишь огромная мощная дверь, а сам бункер уходит на глубину 120 метров в слой вечной мерзлоты. Здесь хранится около 1 миллиона разновидностей семян (всего хранилище способно вместить около 2 миллиардов экземпляров), которые помещены в специальные конверты, те, свою очередь, сложены в несколько пластиковых пакетов и помещены в контейнеры. Такое многослойное хранение делает возможным хранение ценного содержимого в течение тысячи лет. В случае, если мир настигнет глобальная катастрофа, будет возможность воссоздать абсолютно все растения, семена которых здесь хранятся.

Шпицберген был выбран местом мирового хранилища семян не случайно: здесь совершенно отсутствует сейсмическая активность, кроме того, суровые климатические условия способствуют сохранению ценного содержимого. Дело в том, что вирусам и бактериям крайне сложно выжить в подобных условиях, поэтому их там практически нет. Это и гарантирует семенам безопасность.

Но ценные семена необходимо уберечь не только от всевозможных паразитов. При создании хранилища учитывали огромное количество факторов и сделали его практически неуязвимым для любого катаклизма на планете. Сверхпрочные двери шпицбергенского “амбара” способны выдержать мощнейшие взрывы, холодильные камеры в случае отключения электричества могут работать на угле, кроме того, хранилище оснащено самой современной системой безопасности. Для выживания здесь есть буквально все.

Кроме хранилища семян на острове находится еще один банк: в нем содержится уникальная компьютерная информация. В бункере, который построили по соседству с банком семян, на специальных носителях находится более 6 тысяч разных компьютерных приложений, открытые коды Windows, Android и другая важная информация.

Кстати