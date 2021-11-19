Огромный красный осьминог в Приморье попал на видео

Россиян восхитило позерство красного осьминога в Приморье. Местная жительница Юлия Трифонова засняла на видео, как тот плавает среди водорослей и камней на фоне маяка. Запись появилась на ее странице в Instagram.

В подписи она заявила, что это «осьминог, который согласился позировать». На видео заметно, как он медленно съезжает с камня на дно и прячется в водорослях. В серии роликов также показано, что в обычном состоянии осьминог розово-коричневый, но при попытке отплыть от людей он краснеет. Россиянка предположила, что в момент съемки тот был разгневан.

«И он терпел, но позировал», — сказала она. Трифонова пояснила, что в страхе такие осьминоги белеют, «когда злятся — краснеют».

Пользователей сети восхитили видео с осьминогом. В комментариях они написали, что тот «огромный и страшный». Трифонова на это ответила, что на самом деле он небольшого размера. «Встреча с инопланетянином», «Он красавчик, конечно. А вы — счастливчики!», «Любопытные они и любознательные, осьминожка — топ», «Боже, какая красота! А вода какая чистая!» — поделились впечатлением подписчики.

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