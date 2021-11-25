Какие тайны и легенды связаны с российскими кладбищами

В воображении россиянина кладбище традиционно считается безлюдным мрачным пространством, где принято появляться по церковным праздникам, дабы почтить память ушедших членов семьи. Однако в экскурсионные программы многих российских городов постепенно входят туры по историческим некрополям с возможностью узнать о самых интересных захоронениях и мемориалах.

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Отечественные некрополи привлекают как местных, так и заграничных туристов, поскольку являются последним пристанищем знаменитостей прошлого. Помимо православных в России множество лютеранских, католических, протестантских и других необычных кладбищ. В Екатеринбурге, например, существует «Аллея 90-х», на которой погребены главные криминальные деятели, а Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге является крупнейшим массовым захоронением в мире со времен Великой Отечественной войны.

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Какие легенды витают вокруг самых древних некрополей в России и почему не стоит пренебрегать посещением кладбища во время путешествия по стране — в галерее «Ленты.ру».

Нечаянное пророчество

Главнокомандующий Кавказской армии Карл Федорович фон Сталь — основатель Пятигорского некрополя — считал, что первым на новом кладбище должен быть похоронен выдающийся человек. По легенде, именно таким образом Карл Федорович предрек свою смерть: через несколько дней он скоропостижно скончался из-за кровоизлияния в мозг.

Место для кладбища фон Сталь выбрал неслучайно: с подножия горы Машук открывается живописный вид на город и Кавказский хребет. Позднее на территории некрополя главные архитекторы Пятигорска братья Бернардацци спроектировали церковь, строительство которой длилось 30 лет, до 1857 года. Однако вскоре ее разрушило землетрясение, а уже в 1902 году горожане восстановили Лазаревский храм на собранные деньги.

Чаще всего туристы посещают местное кладбище ради могилы русского поэта Михаила Лермонтова, который был похоронен здесь сразу после дуэли. В настоящее время на месте его старого захоронения расположен памятник, а прах писателя перенесли в его фамильную часовню в селе Тарханы.

Лихие 90-е

Екатеринбург был центром криминальной России в 1990-х годах, поэтому перестрелки на улицах города были обычным явлением для его жителей. В то время на Широкореченском кладбище появилась целая аллея могил криминальных авторитетов.

Одним из лидеров «центровой» группировки был Олег Вагин, который пускал в оборот полученные незаконным путем деньги с помощью казино. Убийство преступника стало одним из самых громких в городе — неизвестный застрелил Вагина у его собственного дома. Позже рядом с Вагиным похоронили и остальных членов группировки, близких ему при жизни, и других известных криминальных авторитетов.

Etram / Wikipedia

«Аллея 90-х» начинается памятником Михаилу Кучину, на котором он держит в руке ключи от модного в то время автомобиля Mercedes. По слухам, жена Кучина заплатила за мемориал 75 тысяч долларов.

После чумы

Ваганьковское кладбище было открыто по указу графа Григория Орлова во время эпидемии чумы. В 1771 году на его территории хоронили москвичей, погибших от страшной болезни. Почти все могилы так и остались безымянными, поскольку жителям не позволили проститься с родными из-за опасности заражения. После эпидемии на Ваганьковском в основном хоронили небогатых людей, а статус престижного места погребения оно обрело только в советский период.

В настоящее время на кладбище проводятся экскурсии, на которых туристам демонстрируют самые знаменитые могилы. Например, на его территории покоятся певец Владимир Высоцкий, журналист Владислав Листьев, поэт Сергей Есенин, вратарь Лев Яшин и лексикограф Владимир Даль. Там похоронены и жертвы теракта на Дубровке 2002 года — актеры мюзикла «Норд-Ост» Арсений Куриленко и Кристина Курбатова, которым было 13 и 12 лет.

За кирпичной стеной

Всехсвятское кладбище — старейшее и крупнейшее кладбище Тулы, возникшее в 1772 году. Его современная территория составляет около 34 гектаров, что сопоставимо с 53 футбольными полями. Кладбище открыли по указу Екатерины II, вызванному беспорядочными захоронениями из-за чумы: жертв болезни хоронили на специально выделенной земле, которую позже окопали рвом.

После этого горожане погребали на кладбище почетных жителей Тулы — выходцев из известных купеческих и мещанских родов Лугининых, Астаповых, Гоголевых, Добрыниных, Черниковых, Щегловых и прочих.

Kawaielli / Wikipedia

В начале XX века территорию некрополя обнесли кирпичной стеной. По легенде, мещанин Николай Струков пришел на захоронение сына Николая и увидел разрушенную могилу, на которой лежали башмачок, платок и ленты, однако самого тела молодого человека в гробу не оказалось. Тогда губернатор Голицын принял решение огородить территорию захоронений.

Для иноверных иноземцев

В 1747 году священный Синод указал Главной полицмейстерской канцелярии найти в Санкт-Петербурге место для кладбищ «чужестранных иноверных иноземцев». Первое лютеранское кладбище появилось вблизи Васильевского острова, поскольку именно там селились прибывшие из-за границы военные, ученые и квалифицированные рабочие. Участок земли, принадлежавший статскому советнику Кирееву, купили за 45 тысяч рублей.

В то время среди столичных иноверцев преобладали немцы-лютеране, поэтому иностранные кладбища чаще всего называли лютеранскими или немецкими. Несмотря на это, кроме лютеран там хоронили представителей и других конфессий: католиков, англикан и прочих. Примерно подсчитано, что за все время существования Смоленского лютеранского кладбища (как кладбища для иноверцев) на его территории похоронили около 30 тысяч человек.

Во время Великой Отечественной войны кладбище закрыли, однако отдельные захоронения продолжали проводиться здесь вплоть до 1950-х годов. В период 1930-1980-х важные захоронения и надгробия переносились в некрополь Александро-Невской лавры, из-за чего кладбище пришло в запустение. К концу прошлого века участок в северо-восточной части кладбища отдали под строительство пожарной части, а около его входа возвели АЗС.

Для христиан православных

Появление одного из самых старинных кладбищ Санкт-Петербурга связано с самим зарождением Северной столицы. Изначально на территории Смоленского кладбища находился погост для строителей, которые возводили каменный город. Свое название кладбище получило от того, что район Васильевского острова застраивался крестьянами, согнанными из Смоленской губернии.

Сегодня кладбище привлекает горожан, туристов и паломников захоронением блаженной Ксении Петербургской. Согласно обычаю, часовню с ее могилой необходимо обойти три раза против часовой стрелки, а затем прислониться к зданию лбом и мысленно обратиться к святой со своей проблемой.

На Смоленском православном кладбище похоронены няня поэта Александра Пушкина Арина Родионовна, поэты Тарас Шевченко и Александр Блок, режиссер Алексей Балабанов и певица Людмила Сенчина.

К гениям на цыпочках

«Литераторские мостки» — часть Волковского кладбища — получили свое название из-за деревянных досок, которые посетители клали на сырую землю, чтобы добраться до могил в сырую погоду. Музей-некрополь славится многочисленными захоронениями писателей и деятелей отечественной культуры. Первой на территории «Литераторских мостков» стала могила поэта Александра Радищева, появившаяся в 1802 году.

Сейчас на кладбище покоятся Виссарион Белинский, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин и Николай Лесков. На нем также находится мемориал семьи Ульяновых, где похоронены мать и сестры Владимира Ленина. В 1935 году «Литераторские мостки» стали частью Государственного музея городской скульптуры и привлекательной достопримечательностью для туристов.

Рвы с костями и черепами

Лазаревское кладбище считается старейшим некрополем в Рязани. Долгое время оно было местом захоронения крестьян и горожан, но в 1812 году на его территории появились могилы героев Отечественной войны. Одних только участников Бородинского сражения здесь было погребено более двух сотен человек.

Могилы солдат сделали кладбище популярным местом для захоронения членов почетных семей Рязани. На нем стали хоронить священников, дворян, купцов и культурных деятелей. Среди них — композитор Михаил Виноградов, иконописец Николай Шумов, а также семья Нобелевского лауреата Ивана Павлова.

В 1940-х годах в северо-западной части кладбища появился еще один особый участок, где долгое время людей хоронили исключительно по ночам. Небольшую территорию круглосуточно охранял НКВД.

Dr Jorgen / Wikipedia

Через полвека землю кладбища отдали под застройку. Когда рабочие начали копать землю, они обнаружили рвы с костями и черепами со следами выстрелов. Работы приостановили, а из земли извлекли останки примерно двухсот человек, приговоренных к расстрелу за годы существования СССР.

«Гробы в то время были роскошью»

Пискаревское кладбище стало основным местом погребения в блокадном Ленинграде. Здесь покоятся около 600 тысяч жителей города, по большей части безымянных. В последние дни зимы 1942 года на кладбище привозили до 10 тысяч тел в день. Большинство погибших хоронили без гробов, поскольку в то время они были роскошью — за месяц в Ленинграде их производили всего 350 штук.

В настоящее время кладбище считается самым большим массовым захоронением в мире. В пятнадцатую годовщину Победы, 9 мая 1960 года, на его территории открыли мемориальный комплекс, созданный под руководством архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. В центре мемориала расположили шестиметровую бронзовую скульптуру «Мать-Родина».

Исцеление графини

Расцвет Николо-Малицкого Воздвиженского мужского монастыря в Твери пришелся на 1742 год — тогда перед образом Николая-чудотворца исцелилась графиня Мавра Шувалова и в благодарность пообещала выстроить в монастыре шесть церквей. Постепенно у сооружения появился некрополь, на котором хоронили монашествующих, а также представителей знатных тверских и русских родов.

Монастырь разрушили в ходе Второй мировой войны, однако уже в 1940 году появилось кладбище, на котором хоронили деятелей культуры. Отличительной чертой его является специально отведенное место, где в относительной близости друг от друга находятся могилы православного духовенства: в некрополе покоятся епископы, протоиереи, архиепископы.

Решением Священного Синода от 23 июня 2008 года монастырь был полностью воссоздан в византийском стиле и вновь стал действующим. При нем открыты воскресная школа и иконописная мастерская.

Для известных женщин

Первые захоронения на Новодевичьем кладбище относятся к XVI веку — в основном это были монахини Новодевичьего монастыря. Позже на территории начали хоронить женщин из известных семей. К примеру, на кладбище находится усыпальница дочери Ивана Грозного Анны Иоанновны, могилы сестер Петра I и его жены Евдокии Лопухиной.