Где находится самый красивый туалет в мире

Самым красивым общественным туалетом по версии британской газеты The Telegraph признан туалет в северной части Норвегии, в районе Гильдескал. Подробнее про уборную, ставшую известной во всем мире, — в материале "Рамблера".

Фото: Lars Grimsby/Statensvegvesen Lars Grimsby/Statensvegvesen

В представлении большинства россиян уличный туалет — это тесная цветная кабинка, где неприятно пахнет и не убрано. В Норвегии другое отношение к общественным пространствам. Туалет здесь — это такой же предмет архитектуры, как библиотека или концертный зал, поэтому уборные выглядят как современные арт-инсталляции.

Lars Grimsby/Statensvegvesen

Норвежская архитектура интегрирована с природой. Строения воспринимаются не изолированно, а в единстве с окружающей средой и другими зданиями.

Дизайн уборной на смотровой площадке Уреддплассен разработали архитекторы Марит Жюстин Хауген и Дан Зоар из Осло. Минималистичный туалет построен в форме морской волны, так как расположен на берегу Норвежского моря.

Lars Grimsby/Statensvegvesen