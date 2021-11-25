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Где находится самый красивый туалет в мире

Мира Маркина
41 минуту назад

Самым красивым общественным туалетом по версии британской газеты The Telegraph признан туалет в северной части Норвегии, в районе Гильдескал. Подробнее про уборную, ставшую известной во всем мире, — в материале "Рамблера".

Где находится самый красивый туалет в мире
Фото: Lars Grimsby/StatensvegvesenLars Grimsby/Statensvegvesen

В представлении большинства россиян уличный туалет — это тесная цветная кабинка, где неприятно пахнет и не убрано. В Норвегии другое отношение к общественным пространствам. Туалет здесь — это такой же предмет архитектуры, как библиотека или концертный зал, поэтому уборные выглядят как современные арт-инсталляции.

Lars Grimsby/Statensvegvesen

Норвежская архитектура интегрирована с природой. Строения воспринимаются не изолированно, а в единстве с окружающей средой и другими зданиями.

Дизайн уборной на смотровой площадке Уреддплассен разработали архитекторы Марит Жюстин Хауген и Дан Зоар из Осло. Минималистичный туалет построен в форме морской волны, так как расположен на берегу Норвежского моря.

Lars Grimsby/Statensvegvesen

Крыша здания выполнена из необработанного бетона, а само сооружение — из полупрозрачного стекла. На строительство уборной потратили около семи миллионов рублей. При этом вход во все общественные туалеты в Норвегии бесплатный для местных жителей и туристов, приезжающих полюбоваться на море и горы Лофотенской стены. На смотровой площадке рядом с туалетом установили скамейки из розового мрамора.

Места,Daily Telegraph,
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