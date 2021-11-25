На ВДНХ 26 ноября откроется самый большой каток Москвы

Самый большой в Москве каток откроется на ВДНХ 26 ноября. В этот день посетителей ждут театральные постановки, выступления артистов на льду, интерактивные программы и диджей-сеты. Программа начнется в 17:00. Тема нового сезона — «Сказочная зима».

Фото: Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

«Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

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Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше — площадью 900 квадратных метров. Она откроется 27 ноября.

Пресс-служба ВДНХ

Программа сезона

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00. Для горожан и туристов подготовили раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Предусмотрено три основных павильона проката, а также детский и экспресс-павильон для гостей со своими коньками.

Самыми значимыми событиями станут празднования на ледовой площадке Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества. Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре. Информацию о мероприятиях опубликуют на сайте ВДНХ.

Каток и вся инфраструктура будут работать в полном соответствии с действующими санитарными мерами. Приобрести билеты можно будет онлайн на официальном сайте выставки. При покупке понадобится заранее выбрать определенное время и павильон для входа. Это позволит распределить поток посетителей пунктов проката и ледовой площадки. На входе установят дезинфицирующие рамки, у каждого измерят температуру. Коньки и другой инвентарь будут обрабатывать специальными средствами. Гостям катка необходимо придерживаться социальной дистанции, а в закрытых помещениях носить маски.

Этой зимой для посетителей подготовили новые сервисы. В их числе абонемент на посещение и билеты с открытой датой, скидки для организованных групп от 50 человек, специальные предложения для участников программы лояльности «Друзья ВДНХ».

«Вдохновение. Зима»

В день открытия сезона начнется специальный проект международного фестиваля искусств «Вдохновение» — «Вдохновение. Зима». Он посвящен теме семьи и дружбы народов и объединяет театральные коллективы регионов России и других стран СНГ. Вход на большинство событий фестиваля бесплатный, по предварительной регистрации и QR-коду. Мероприятия будут проходить на нескольких площадках: в Доме культуры, шахматном клубе, центре «Космонавтика и авиация», павильоне «Рабочий и колхозница».

Пресс-служба ВДНХ

Также на ВДНХ пройдут новогодние елки, премьерные спектакли, тематические экскурсии в музеях и на свежем воздухе. Для любителей активного отдыха и спорта будут работать школа сноубординга, клубы ВДНХ по скалолазанию, фигурному катанию, рогейну, тюбинговая горка и многое другое.