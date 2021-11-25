Почему в Норвегии почти все дома красные

Большинство прибрежных домов и сараев в Норвегии покрашены в красный. "Рамблер" выяснил, почему именно в этот цвет.

Есть несколько версий. Согласно первой, до того, как в Норвегии в 1969 году обнаружили крупное месторождение нефти, страна была очень бедной. Рыбаки не могли себе позволить кирпичные дома, как в центральной Европе. Этот материал был доступен только очень богатым людям, а бедные довольствовались бревнами и досками. Чтобы дома со стороны выглядели лучше и были похожи на кирпичные, их красили в красный. Это самая популярная версия, которую часто рассказывают норвежские экскурсоводы.

Вторая версия гласит, что цвет дома зависел от места жительства, профессии и финансового положения человека. Здания красили в белый, желтый и красный. Последняя была самой дешевой в производстве. Краску создавали путем смешивания охры с маслом печени трески или другими растительными и животными маслами. В сельской местности и в районах рыболовства у людей были доходы ниже среднего, поэтому большинство домов окрашены в красный. Белая краска была самой дорогой, так как при ее изготовлении использовался минеральный цинк. И крася дом в белый, его хозяин показывал свой статус.