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Заснеженный российский город восхитил пользователей сети

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Заснеженный Хабаровск с деревьями, покрытыми кристаллической изморозью, восхитил пользователей соцсетей. Об этом пишет «ГТРК Дальневосточная».

Заснеженный Хабаровск восхитил пользователей соцсетей
Фото: PixabayPixabay

«Интернет заполонили фотографии с заснеженным городом - ветви деревьев покрыла кристаллическая изморозь.Наряды изморози примерили тысячи деревьев и кустарников в Хабаровске. Улицы на несколько часов погрузились в зимнюю сказку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изморозь появилась во второй половине ночи, и уже утром жители города застали зимнюю сказку. Редкое явление возможно лишь при определенных условиях: отсутствии ветра и температуре минус 15 градусов. Изморозь оставляет свой след только на длинных тонких предметах – например, на ветках деревьев.

По данным синоптиков, такая погода сохранится до конца недели.

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