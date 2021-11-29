«Секретный СССР»: как жилось в закрытых городах Советского Союза

В СССР существовали засекреченные города, имевшие аббревиатуру ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование. Где располагались такие города и какие тайны хранили?[С-BLOCK]

Фото: Русская семерка Русская семерка

Эти населенные пункты не были нанесены на карту, а их названия дублировали ближайший областной центр вкупе с номерным знаком. В них были школы, многоквартирные дома и развитая инфраструктура, а также засекреченные объекты – военно-стратегические, космические или энергетические.

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Жители в обязательном порядке подписывали документ о неразглашении сведений об этом секретном объекте и о месте своего проживания, не могли выезжать за границу и даже приглашать родственников к себе в гости. При этом они находились в группе риска, соседствуя с опасными для жизни и здоровья предприятиями. Так, в Челябинске-65 в 1957 году над жизнями 270 тысяч жителей нависла угроза после утечки радиоактивных изотопов.

Помимо ряда ограничений, жизнь в секретных городах несла и много преимуществ: качественная сфера обслуживания, отсутствие дефицита на продукты и хозяйственно-бытовые товары, нулевая преступность и высокие зарплаты.

После распада Советского Союза перечень ЗАТО был рассекречен, города получили новые названия, а некоторые из них открылись для свободного посещения. Сейчас на территории России насчитывается 23 подобных населенных пункта, из которых десяток подчиняется «Росатому», остальные – Министерству обороны.

Арзамас-16

В 1946 году вблизи Мордовской АССР был образован советский ядерный центр, строительство которого было обусловлено острой потребностью в собственном ядерном оружии после бомбардировки Америкой японских городов.

Всему личному составу саровского завода No550 была поставлена новая задача, а сам населенный пункт получил статус закрытой режимной зоны, был изъят из административного подчинения Мордовской республики и всех учётных материалов. В кратчайшие сроки здесь вырос новый город – Арзамас-16, который по всему периметру имел вооруженную охрану и колючую проволоку. Как описывает его коллектив авторов книги «Саров – это мы», город напоминал тюремную колонию, обитателям которой был запрещен выезд во внешний мир.

До сих пор эта территория, вернувшая себе название Саров, закрыта, а жители для приглашения родственников в гости должны получить спецпропуск.

Загорск-6 и Загорск-7

До 1991 года подмосковный Сергиев Посад именовался Загорском и привлекал к себе монастырями и храмовыми комплексами. Между тем, в непосредственной близости от него в двух небольших секретных поселениях долгие годы разрабатывали бактериологическое и ядерное оружие.

Загорск-6 разместил у себя Вирусологический центр института микробиологии, где, в том числе, работали над вирусом натуральной оспы, названной «Индия-1». Здесь шли разработки биологического оружия на основе смертельно опасных вирусов из Южной Америки и Африки, включая, судя по описанию, приведенному в книге «Очерки истории чумы» Супотницкого М. В. и Супотницкой Н. С., геморрагическую лихорадку Эбола.

В центре работали профессионалы высочайшего уровня, а секретность была такой, что невозможно было устроиться даже уборщицей, если в биографии был малейший изъян.

Соседний Загорск-7 занимался разработками ядерного оружия, но был более открыт внешнему миру. Зная о достатке городка и полных полках в магазинах, жители соседних поселений составляли списки нужных вещей и ездили туда на «шопинг». А уже в 2001 году секретность с него вовсе сняли, тогда как Загорск-6 до сих пор остается закрытым.

Свердловск-45

Расположенный возле свердловской Шайтан-горы городок был основан вокруг завода, занимающегося обогащением урана. Он строился в 1947 году руками заключенных ГУЛАГа и через несколько лет здесь разместился еще один завод по серийному выпуску атомных бомб, ставший частью, как пишет испытатель ядерного оружия Е.Ф. Корчагин в статье для журнала «Атомная стратегия», ядерного щита Советского Союза.

Снабжение города было чуть хуже подмосковных, но его жители также ни в чем не нуждались и наслаждались отсутствием преступности и чистым воздухом. Равно как и прочие аналогичные поселения, он привлекал внимание иностранных разведслужб, но доподлинно известно лишь об одной попытке проникновения. В 60-м году вблизи города был сбит американский самолет-шпион, чей пилот попал в плен советских спецслужб.