Как выглядит "плоский дом" в Нижнем Новгороде

Одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода - так называемый "плоский дом". Это жилое здание, которое спроектировано архитекторами таким образом, что у прохожих создается оптическая иллюзия того, что дом абсолютно плоский. Подробнее - в материале "Рамблера".

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Действительно, архитекторы порой удивляют своими задумками и среди однообразных строений необычное дизайнерское решение может надолго приковать взгляд прохожего. Так случилось и с жилым домом в Нижнем Новгороде, который сужается к одной из своих граней, за счет чего создается абсолютно непоколебимое ощущение, что в доме просто не могут жить люди, ведь там нет столько места.

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На самом деле есть. А чтобы добиться эффекта плоскости, нужно лишь встать под правильным ракурсом. Если это сделать, возникает иллюзия, будто у дома нет объема, а его ширина составляет меньше метра.

Многие также называют это здание "дом-стена". Дело в том, что одна из сторон дома сделана в виде треугольника и просто не видна со стороны фасада.

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Кстати, этот дом далеко не единственный в своем роде. Подобные строения есть как в других городах нашей страны (например, в Москве, Санкт-Петербурге и Томске), так и за рубежом.

Существует версия, что "плоский дом" - это вынужденное архитектурное решение, так как земельный участок, который был отдан под его строительство, был такой формы, что архитекторам банально пришлось выходить из положения очень необычным образом.