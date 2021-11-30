10 удивительных фактов о Красном море

Красное море — название которого является прямым переводом греческого Erythra Thalassa, что пришло с древних времен. Однако «Красным» море называют исключительно в европейских языках. Например, на иврите оно имеет название «Ям Суф» – тростниковое, камышовое, названное, скорее всего, из-за тростниковых зарослей Суэцкого залива, а в Египте «зеленый простор».

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1. Красное море — самое соленое море Мирового океана. В 1 литре воды здесь содержится 41 г солей (в открытом океане 34 г, в Черном море 18, в Балтийском всего 5 граммов солей на литр воды).

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2. Красное море – самое теплое из всех морей. Температура воды весной в южной части моря достигает +30°С, а в северной +22°С! Есть предположение, что у самого дна температура воды около +21°С. В зимние месяцы температура не опускается ниже +20°С.

3. За год над морем выпадает не более 100 мм атмосферных осадков (и то, не везде, и исключительно в зимние месяцы), тогда как испаряется за то же время в 20 раз больше — 2000 мм. Это значит, что каждый день с поверхности моря испаряется больше полусантиметра воды. При полном отсутствии поступления воды с суши этот дефицит воды в море компенсируется лишь поступлением воды из Аденского залива.

4. В Баб-эль-Мандебском проливе одновременно существуют течения, входящие в Красное море и выходящие из него. За год в море вносится воды почти на 1000 куб. км. больше, чем выносится из него.

5. Для полного обмена воды в Красном море требуется всего 15 лет.

6. Особенность Красного моря состоит в том, что в него не впадает ни одна река, а реки обычно несут с собой ил и песок, существенно снижая прозрачность морской воды. Поэтому вода в Красном море кристально чиста.

7. Красное море очень молодо. Его формирование началось около 25 миллионов лет назад когда в земной коре появилась трещина и образовался Восточно-Африканский разлом. Под действием центробежной силы из-за вращения планеты Африканская континентальная плита отделилась от Аравийской и их разворот с образованием «спирали», закручивающейся на северо-восток, и между ними в земной коре образовался провал, который постепенно на протяжении тысячелетий заполнялся морской водой.

8. Плиты движутся постоянно — относительно ровные берега Красного моря расходятся в разные стороны со скоростью 1 см в год, или 1 м в столетие При таком темпе расширения в ближайшие 200 миллионов лет Красное море станет шириной с Атлантический океан.

9. В 1869 году, когда был открыт Суэцкий канал, воды Средиземного моря влились в Красное море и началась миграция подводной флоры и фауны в обоих направлениях.