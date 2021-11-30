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2 часа назад

В Норильске наступила полярная ночь

С 30 ноября в Норильске началась полярная ночь. Она продлится до 13 января 2022 года. Об этом рассказал кандидат технических наук, преподаватель одного из вузов Роман Мельников, его слова передает РИА Новости.

В Норильске наступила полярная ночь
Фото: ТАССТАСС

Несмотря на то что официальное окончание полярной ночи наступает 13 января, фактически солнце появится 25 числа, отметил преподаватель.

«Народ очень ждет окончания полярной ночи и появления солнца — все делятся друг с другом сообщениями, пересылают фотографии», — рассказал Мельников.

Он объяснил, что у многих жителей во время полярной ночи наблюдается пониженное настроение, некоторые люди временно переезжают в другие места, где есть солнце.

При этом, преподаватель подчеркнул, что во время продолжительной ночи в городе все равно светло, так как работают иллюминация, рекламные щиты и освещение на улицах.

В 2020 году полярная ночь в регионе наступила 2 декабря. В этот период солнце не поднимается выше линии горизонта. Природное явление затрагивает Мурманск, Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.

Места,Роман Мельников,РИА Новости,
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