В Норильске наступила полярная ночь

С 30 ноября в Норильске началась полярная ночь. Она продлится до 13 января 2022 года. Об этом рассказал кандидат технических наук, преподаватель одного из вузов Роман Мельников, его слова передает РИА Новости.

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Несмотря на то что официальное окончание полярной ночи наступает 13 января, фактически солнце появится 25 числа, отметил преподаватель.

«Народ очень ждет окончания полярной ночи и появления солнца — все делятся друг с другом сообщениями, пересылают фотографии», — рассказал Мельников.

Он объяснил, что у многих жителей во время полярной ночи наблюдается пониженное настроение, некоторые люди временно переезжают в другие места, где есть солнце.

При этом, преподаватель подчеркнул, что во время продолжительной ночи в городе все равно светло, так как работают иллюминация, рекламные щиты и освещение на улицах.