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3 часа назад

Группа «АукцЫон» 9 декабря в «Главклубе»

9 декабря на сцене «Главклуба» один из лучших арт-рок коллективов Петербурга, символизирующий собой всегда переполненный спонтанностью праздник и абсолютную импровизацию - по-настоящему великую русскую группу «Аукцыон».

Группа «АукцЫон» 9 декабря в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Большой зимний концерт будет включать в себя не только песни с новой 11-й по счету превосходной новой пластинки «Мечты», но и лучшее из существующего в обширной дискографии выдающегося коллектива.

Куда заведет всех присутствующих атмосфера вечера и какие новые неожиданные краски получат песни - даже сами прославленные музыканты, выходя на сцену, не всегда четко представляют. Но им нравится делать из сетлиста абсолютную условность, которая позволяет лишь оттолкнуться от берега и дальше в музыкальном плавании следовать своему тончайшему чутью и энергии, которую транслирует им зритель.

Начало в 20:00 час.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

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