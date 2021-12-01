Названы лучшие города для иностранцев

Лучшими городами для жизни и работы иностранных специалистов стали Куала-Лумпур (Малайзия), Малага (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Сидней (Австралия) и Сингапур. К таким выводам пришли аналитики в ежегодном рейтинге Expat Insider 2021.

Худшими для иностранцев, по данным исследователей, оказались Рим и Милан (Италия), Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика), Стамбул (Турция) и Токио (Япония).

Годом ранее российская столица входила в двадцатку лучших городов для экспатов, а в новом списке занимает 49 место из 57. По всем ключевым критериям исследования Москва не поднялась выше 40 строчки. Самым сложным для иностранцев показалось изучение местного языка, по этому показателю крупнейший город России занял 55 место. Около 60 процентов опрошенных признали трудности в освоении русского и лишь 25 процентов решили, что в Москве можно обойтись без знания языка.

Баланс между жизнью и работой экспатам также показался слабым — этот критерий оставил столицу на 50 месте, на него пожаловались 27 процентов респондентов. По финансовому положению зарубежных специалистов Москва на 45 месте — 29 процентов оказались недовольными своими доходами, а 32 процента назвали зарплату недостаточной для покрытия расходов.

Среди других проблем жизни в российской столице иностранцы указали трудности с обустройством, а также остались недовольны здравоохранением и состоянием окружающей среды. Однако среди плюсов Москвы экспаты отметили легкость в заведении друзей, стоимость жизни и транспортную инфраструктуру.