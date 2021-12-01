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57 минут назад

В российском городе в честь Градского назвали улицу

Одной из улиц в городе Копейске Челябинской области дали имя народного артиста России Александра Градского. Об этом сообщил мэр Андрей Фалейчик в Instagram-аккаунте городского округа.

В российском городе в честь Градского назвали улицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в Копейске названа улица», — заявил глава города.

Челябинская область — родина покойного певца и композитора. Семью отца Градского Бориса Фрадкина эвакуировали туда из Харькова во время Великой Отечественной войны. Певец родился в Копейске в 1949 году и прожил там до восьми лет. После семья переехала в Москву.

Градский умер от инфаркта 28 ноября. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Ранее дети Градского высказались о смерти отца. Старшие сын и дочь музыканта выступили во время церемонии прощания в театра "Градский Холл".

Места,Александр Градский,
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