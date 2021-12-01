Выходцы из России рассказали, что происходит в Европе

Россияне, живущие за пределами страны, рассказали о том, что происходит сейчас в городах Европы. Поподробнее – в материале "Рамблера".
Полный локдаун из-за коронавируса ввела Австрия. Пока локдаун введен на 20 дней, а с 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной.
Сейчас в стране закрыты все магазины, кроме продовольственных, вся работа перешла "на удаленку", а школы работают дистанционно.
"Наши власти решили пойти на крайние меры. В стране как-будто ничего не работает. Вена "спит", все застыло. Говорят, что приходится делать это из-за роста распространения короны и низкого уровня вакцинации. Но в следующем году ее, скорее всего, сделают обязательной...";
"Австрия на полном локдауне опять, тут вообще ужас. С февраля обязательная вакцинация, а до локдауна был 2g+, то есть вход с ПЦР и для вакцинированных", — рассказали россиянки, живущие в Австрии.
В Эстонии ситуация также непростая, но власти пока не переводят школы на дистанционку:
"В Таллине в школах носят маски, если у детей противопоказания, то нужна справка. Тесты в школьное время делать два раза в неделю дома перед школой. Правительство старается избежать дистанционного обучения. Сын в 7 классе и прошлый год почти весь отучился дистанционно...это полный кошмар...", — рассказала жительница эстонской столицы.
В Нидерландах народ, несмотря на свой спокойный темперамент, взбунтовался против очередных коронавирусных ограничений:
"Представьте, как голландцев все достало, если они вывалились на улицы протестовать... Народ уже просто устал. Теперь у нас фактически все работает до 18:00, а супермаркеты и рестораны - до 20:00. Даже собираться компаниями по домам можно, если вас не больше четырех человек... Люди считают, что это конкретное ущемление свободы, причем неоправданное...", — рассказала жительница Гааги.
При этом, правительство объясняет, что такие меры необходимы потому что реанимации голландских больниц заполнены почти на 40%.
Во Франции детям приходится ходить в школу в масках:
"У нас в Лионе дети вообще ни разу не снимали маски... Узнаю своего по глазам".
*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.