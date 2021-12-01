Выходцы из России рассказали, что происходит в Европе

"Представьте, как голландцев все достало, если они вывалились на улицы протестовать... Народ уже просто устал. Теперь у нас фактически все работает до 18:00, а супермаркеты и рестораны - до 20:00. Даже собираться компаниями по домам можно, если вас не больше четырех человек... Люди считают, что это конкретное ущемление свободы, причем неоправданное...", — рассказала жительница Гааги.