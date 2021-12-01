Оранжевый уровень опасности: что происходит в Испании

Природа в этом году не перестает испытывать жителей самых разных уголков мира. На этот раз одно из мощнейших за последние годы наводнений обрушилось на север Испании.

Известно, что больше всего пострадал регион Страна Басков. Бурные потоки воды затопили мосты, водителям пришлось выплывать из затопленных машин, а в некоторых городах на улицах воды было по шею. Смотрите видео о том, что происходит в Испании, на которую обрушилась стихия.