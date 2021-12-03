Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
4 часа назад

К 20-летию группы СЛОТ Анна Плетнева перепела песню «Москва»

Пожалуй, такого сюрприза не ждали самые дотошные поклонники СЛОТ. В юбилейном трибьют-сборнике случилось очаровательное поп-пополнение в лице Анны Плетневой и группы Винтаж! Под раздачу в этот раз попал трек “Москва”.

К 20-летию группы СЛОТ Плетнева перепела песню «Москва»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

XX TRIBUTE на всех платформах.

Анна Плетнёва (Винтаж):

“Конечно, я известна, как поп-исполнительница. И лишь самые настоящие фаны моей группы знают, что в душе я панк!

Когда то я пела в панк-группе «Детский панадол», а уже потом пришла в поп-индустрию… В тот момент, когда получила предложение от группы СЛОТ принять участие в трибьюте по случаю двадцатилетия коллектива, всё сошлось и я прыгала до потолка от восторга и предвкушения! Я была знакома с творчеством группы и сразу поняла, что выберу песню «Москва». И хоть я родилась в этом прекрасном и в то же время жёстком городе - это моя Immigrant Song!”

Ранее в рамках трибьюта на музыкальных платформах появились треки от Эпидемии (Мертвые звезды), Гудтаймс (17 лет), ТАйМСКВЕР feat. Ravdina (2 войны), Alai Oli (На Марс!), Евгений Маргулис (Real Time), Пневмослон (Одинокие люди) и Пол Пунш (Они убили Кенни).

В 2022м году уже запланированы большие сольные концерты на крупнейших концертных площадках в Москве (18 февраля, Adrenaline Stadium) и Питере (12 февраля, Морзе), а также масштабный тур.

Также недавно СЛОТ запустили краудфандинговый проект на сайте Planeta.ru в поддержку юбилейного шабаша! Помимо трибьют-релиза поклонников ждут документальный фильм, а также море эксклюзивного контента и стильного мерча. Следите за новостями и становись частью нашего масштабного веселья!

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители