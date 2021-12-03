К 20-летию группы СЛОТ Плетнева перепела песню «Москва»

Когда то я пела в панк-группе «Детский панадол», а уже потом пришла в поп-индустрию… В тот момент, когда получила предложение от группы СЛОТ принять участие в трибьюте по случаю двадцатилетия коллектива, всё сошлось и я прыгала до потолка от восторга и предвкушения! Я была знакома с творчеством группы и сразу поняла, что выберу песню «Москва». И хоть я родилась в этом прекрасном и в то же время жёстком городе - это моя Immigrant Song!”