«Кремль в Измайлово» приглашает на новогоднее представление

«29», «30» декабря 2021 г. и с «02» января по «06» января 2022 г. на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве будет проходить новогоднее уличное театрализованное представление «В гостях у сказки».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Продюсерский центр «Дилявер» и «Кремль в Измайлово» приглашает детей и взрослых окунуться в волшебную атмосферу сказки.

На центральной площади русского подворья «Кремль в Измайлово» развернется настоящий семейный праздник, где зрители попадут в сказочную атмосферу с любимыми персонажами, веселыми песнями, хороводами и новогодней красавицей елкой. Неожиданные события перенесут в мир новой, еще никому неизвестной сказки-путаницы…

Пресс-служба

Зимой жизнь в лесу затихает, но уж вовсе не останавливается. Особенно в сказочном лесу! Все спешат, бегут, сталкиваются, путаются – настоящая кутерьма, неразбериха, суматоха! Ну, просто, новогодний переполох! Все птицы, звери и сказочные герои заняты своим делом: Кукушка разносит самые последние новости и ждёт наступление Нового года, сверяя время по единственным в лесу кукушечным часам, Дед Мороз готовит подарки для ребятишек, Иван решает ребусы, ну, а что же задумала коварная Баба Яга?

Пресс-служба

Все это можно будет узнать, посетив увлекательное представление «В гостях у сказки». Зрителей ждёт полное погружение в сказку, много-много интерактива с детьми и взрослыми, а также замечательное новогоднее настроение.

Мероприятие на открытом воздухе – ещё и отличный способ пополнить семейный фотоальбом яркими кадрами. Встречайте главный праздник страны не только в домашней обстановке, но и вместе с нами, в окружении волшебной зимней и сказочной атмосферы!

Пресс-служба

Даты представлений:

«29» и «30» декабря 2021г, с «02» по «06» января 2022 года –11:00, 13:00, 15:00

Цена билета без подарка: 1500 рублей

Цена подарка: 750 рублей

Билет действителен на одно лицо, независимо от возраста.