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3 часа назад

Без света и воды: почему переезд к морю — это плохая идея

Переехать в домик у моря — мечта многих жителей крупных городов, только вот реальность зачастую далека от идеала. "Рамблер" расскажет, почему переезд к морю — это плохая идея.

Без света и воды: почему переезд к морю — это плохая идея
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отсутствие городского комфорта

В крупных городах России развита инфраструктура. Доставки, удобное транспортное сообщение, круглосуточные магазины и салоны красоты — это то, чем могут похвастаться жители больших городов. А города-курорты работают сезонно. Все блага мира доступны вам лишь тогда, когда город заполнен туристами, в остальное время — тишина и закрытые кафешки.

Погода не так хороша

Осенью в России погода портится даже в самых "теплых" городах. Да, на берегах Черного моря практически не бывает снега и морозов, зато высокая влажность, сильный ветер и ливни выдержать сможет не каждый. В такие моменты даже -5 ощущается как -20.

Бытовые трудности

Жизнь у моря портит и периодическое отсутствие благ цивилизации. В этом году из-за жары и засухи не работала половина скважин Дивноморского водозабора. Воду в дома Новороссийска, Анапы и Геленджика подавали по графику. В конце 2020 г. в Евпатории на месяц отключили горячую воду, а в июне 2021 г. из-за наводнения без света и воды осталась Ялта.

Высокие цены

Цены в городах-курортах сравнимы с московскими, поэтому не каждый сможет их себе позволить. Жилье стоит дорого, а цены на продукты зависят от сезонности, при этом зарплаты остаются низкими. Если вы не заняты предпринимательством и не работаете онлайн, то жить в курортном городе совсем не просто.

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