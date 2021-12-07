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1 час назад

Где в России опасность землетрясения выше всего

Член-корреспондент РАН Петр Шебалин и доцент Лаборатории сейсмологии МГУ Анна Люсина перечислили регионы России, которые больше всего подвержены землетрясениям. Среди них оказались Камчатка, Курильские острова и Сахалин. Слова экспертов приводит Ura.ru.

Где в России опасность землетрясения выше всего
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также специалисты к сейсмически опасным регионам отнесли север Якутии, Прибайкалье и Забайкалье, а также Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым. Как утверждает Шебалин, определить потенциальную силу толчков в перечисленных регионах возможно, тем не менее эти прогнозы не настолько надежны, чтобы заранее эвакуировать население.

По словам специалиста, землетрясения могут раз в 30 лет повторяться в одном и том же месте. Решающим критерием в их частоте считается структура горных пород.

«Если земная кора там достаточно хрупкая, то катастрофы не произойдет, потому что вся энергия будет сброшена при магнитуде 6-7. А вот если земная кора имеет более плотные горные породы, то землетрясение будет сильным, так как нужно будет преодолеть пределы прочности»,

— резюмировала Люсина.

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Места,Петр Шебалин,РАН,МГУ,РИА Ura.ru,
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