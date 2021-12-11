Кто, как и зачем варит нелегальный самогон в Америке

Варка самогона в США считается нелегальным и подсудным делом. Однако крепкий напиток — как его называют, «лунное сияние» — приносит отличную прибыль производителям. Рассказываем, как американские самогонщики укрываются от закона.

Фото: Кадр из телепередачи "Самогонщики" Кадр из телепередачи "Самогонщики"

В американском английском крепкий спиртной напиток называют moonshine, что переводится как «лунное сияние». Романтичное имя самогон получил благодаря тому, что варили его при свете луны ночью, боясь попасться с поличным. Самогон производился и продолжает производиться на территории США без разрешения правительства практически 200 лет.

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Рецепт

За основу самогона берут пюре из кукурузы, солодового ячменя, ржи, пшеницы или любого другого зерна, содержащего растворимый сахар. Плюс такого сырья — его не нужно состаривать в дубовых бочках, в отличие от виски, и почти не нужно выдерживать. Варят напиток уже не в самодельных аппаратах, а собирают из запчастей или даже заказывают из-за границы.

Кадр из телепередачи "Самогонщики"

В последние годы производители сами маркируют продукцию, произведенную в заводских условиях, как «самогон», пытаясь зайти на деревенский рынок. Правительство США считает это слово «причудливым термином» и не регулирует его использование на этикетках в коммерческих целях.

Место

Традиционно самогонщики жили в городах и селах неподалеку от гор Аппалачи, где было сосредоточено производство напитка. Ограниченная сеть дорог позволяла уклоняться от налоговых инспекций. Современные самогонщики живут там же, а также в штатах Кентукки, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси и Вирджиния.

Кадр из телепередачи "Самогонщики"

После дистилляции нелегальные возчики алкоголя, или «бутлегеры», провозят самогонный аппарат и напиток до точки продаж на автомобиле. Снаружи машины выглядят как обычно. А вот внутри стоят усиленные двигатели и амортизаторы, а внутреннее пространство расширено — все, чтобы выдержать вес незаконного алкоголя.

Примеры

Жизнь современных американских самогонщиков освещена в документальном реалити-шоу Moonshiners 2011 года. Сериал показывает производство спиртных напитков, методы уклонения от закона и жизнь простых людей из деревни. Власти штата Вирджиния после премьеры заявили, что герои на самом деле не производит спиртных напитков. Продюсеры же утверждают, что все показанное — правда.

Кадр из телепередачи "Самогонщики"