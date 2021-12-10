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1 час назад

Группа «НАИВ» 12 декабря в «Главклубе»

33 – значимый возраст не только по библейским канонам, но и в Панк-среде. Именно столько исполняется группе «НАИВ» в 2021 году, и чтобы отметить это знаковое событие панк-рокеры выступят 29 октября в «Главклубе» с программой «33. Суперзвезда».

Группа «НАИВ» 12 декабря в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Зрителей ждет оглушительное шоу одного из лучших «живых» составов страны, бешеная энергия и меткая ирония, лучшие песни за три десятилетия, и, конечно же, что-то новенькое.

Группа «НАИВ» («Новые Арлекины и Вольтижёры») – уникальный культурный феномен, появившийся на свет в далеком 1988 году. За свою историю музыканты сыграли тысячи концертов и обзавелись большой армией поклонников, «доигравшись» до статуса одной из самых значимых коллективов русского панк-рока и адекватного ему трибьюта «НАИВные песни», где их хиты перепевали коллеги калибра «Короля и Шута», «Ленинграда» и «Агаты Кристи».

Начало в 20:00 час.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

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