Что происходит с самым страшным мостом Сеула

В Южной Корее, согласно рейтингу ВОЗ, продолжает расти число тех, кто решает добровольно расстаться с жизнью. О том, как власти столичного Сеула попытались справиться с этой проблемой, рассказывает “Рамблер”.

Фото: Мост Мапо в Сеуле Мост Мапо в Сеуле

В 1970 году в Сеуле появился мост Мапо. Он соединил между собой районы Йонган-дон и Йоидо-дон (к слову, в этом районе сосредоточен финансовый сектор города), став важной транзитной артерией. Мост изначально был не только автомобильным, но и имел пешеходную зону. Мапо словно магнитом стал притягивать несчастных людей, разочаровавшихся в жизни. К счастью, не все из них погибли вследствие прыжка. Но мост приобрёл дурную славу.

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В 2012-м году власти города решили положить конец мрачным городским легендам и поработать над имиджем Мапо. Для этого они объединились с Samsung Life Insurance и рекламным агентством Cheil Worldwide. Целью властей стало превращение моста в терапевтическое место - нужно было напомнить людям о том, что жизнь важна сама по себе, а выход есть из любой ситуации.

Мапо теперь в открытую называли “мостом жизни”. На перилах вдоль полотна появились обнадеживающие и подбадривающие фразы и сенсоры, которые реагируют на движение людей по мосту. Теперь в процессе прогулки посетители стали видеть вспыхивающие короткие сообщения (“Ты сегодня хорошо поел?”, “Ты выглядишь расстроенным. Всё в порядке?”, “Завтра непременно взойдет солнце” или “Давай пройдёмся вместе?”).

Фразы тщательно отбирались психологами и активистами, занимающимися предотвращением самоубийств. По их мнению, такой интерактив несет эффект общения с неравнодушным другом.

В центральной части моста разместили зону с фотографиями улыбающихся детей, стариков, влюбленных пар. Нашлось место и для бронзового памятника двум друзьям, сидящим на скамейке. Один будто утешает другого, а на табличке рядом высечена фраза: “Эй, приятель, просто подумай об этом еще разок!”

На Мапо также провели подсветку, чтобы люди не бродили в темноте, разместили таблички с телефоном доверия, а также установили круглосуточное наблюдение. Часть мостовых столбов оборудовали тревожными кнопками для быстрого вызова службы спасения.

Все эти меры могли снизить число самоубийств в долгосрочной перспективе. Однако, согласно данным корейских СМИ, в следующем за пиар-компанией году был зафиксирован шестикратный всплеск инцидентов. А семь лет спустя власти Сеула объявили, что все лозунги, написанные на ограждении моста, будут удалены.