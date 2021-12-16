Россияне нарисуют новогодние открытки на замерзших водоемах

Жители российских городов присоединятся к акции «Чудо на льду» и нарисуют на замерзших водоемах страны новогодние открытки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Министерства природных ресурсов и экологии России.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что в этом году к акции подключатся жители Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска, Омска, Москвы и Оренбурга. Так, 25 декабря волонтеры и сотрудники системы региональных особо охраняемых природных территорий при помощи лопат и метел изобразят на льду рек и озер новогодние открытки.

В Москве открытка появится на водоеме в национальном парке «Лосиный остров», в Оренбурге — у моста Европа-Азия на реке Урал, в Екатеринбурге — на набережной реки Исеть, в Омске около моста через реку Омь, в Якутске — на озере Талое.

Идея необычных новогодних открыток принадлежит Валерию Мельникову из села Марково в Амурской области. В течение 10 лет мужчина создавал рисунки на озеро Хомутина — позже это стало визитной карточкой приграничного села и Амурской области в целом. После смерти Мельникова традицию решили продолжить и запустить всероссийскую акцию.

«Даже один человек может создать новогодний рисунок. Главное, чтобы он был нарисован от души и дарил радость. Ведь именно для этого создавал свои открытки Валерий Мельников», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.