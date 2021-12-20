Что творится в самой опасной пещере мира

Пещера Мовиле была случайно обнаружена в Румынии в 1986 году во время строительных работ. Она могла бы остаться всего лишь одной из многочисленных румынских пещер, но после изучения ее назвали самой опасной пещерой в мире. О том, что же происходит на глубине и чем удивляет ученых румынская пещера, читайте в материале "Рамблера".

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Первооткрывателем пустыне, расположенной неподалеку от города Констанца стал Кристиану Ласку. Именно он во время строительных работ, опустившись в шахту, обнаружил на глубине горизонтальную пещеру. После изучения выяснилось, что пещера была полностью изолирована от внешнего мира на протяжении 500 000 лет, а появилась она около 5 миллионов лет назад. Причем ученые до сих пор теряются в догадках, как именно она образовалась.

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В пещере своя атмосфера, резко отличающаяся от земной. Эксперты не могут точно сказать, возникла ли она в процессе столь долгой изоляции или существовала в пещере изначально. Концентрация кислорода в пещере Мовиле составляет всего 10% (показатель этого элемента в земной атмосфере - 21%), зато метана и углекислого газа на порядок больше, чем на поверхности (2% и 3,5% соответственно). Кроме того в подземных тоннелях высокая концентрация аммиака и сероводорода. Поэтому Мовиле очень опасна для человека: здесь запросто можно отравиться метаном или сероводородом.

Спускаться в пещеру могут только определенные люди, в основном для ее изучения. И обязательно в защитных костюмах. Но даже в специальной одежде задерживаться в пещере надолго нельзя. Отравление опасными веществами, содержащимися в атмосфере Мовиле, крайне опасны: сероводород обеспечит головной болью, отеком лица и даже легких, а контакт метана с кожей может стать причиной ожогов. Высокая концентрация аммиака может вызвать галлюцинации и стать причиной сильного кашля и поражения дыхательных путей.

Атмосферу Мовиле ученые даже назвали инопланетной и сравнили с атмосферой Марса. При этом в удивительной пещере сумели выжить живые существа: всего было обнаружено более 50 новых для науки видов, 35 из которых уникальны для этого места.

Эксперты склонны считать, что миллионы лет назад предки этих живых организмов, обитавшие на территории современной Румынии, по какой-то причине оказались в плену скрывшейся от глаз пещеры. Некоторые, наиболее слабые, вымерли, другие же, благодаря микроклимату пещеры, в которой сохранилось тепло, весьма легко пережили ледниковый период и приспособились к новым необычным условиям жизни. В темноте им оказались не нужны глаза и яркие тела, поэтому они стали слепыми и практически прозрачными. В основном в пещере Мовиле обитают насекомые, бактерии и ракообразные, причем такие живые организмы не встречаются больше ни в одном месте земли.