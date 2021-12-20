Группа Triangle Sun 25 декабря в клубе «Урбан»

Лидеры российской электронной сцены группа Triangle Sun во главе с Александром Князевым выступят в клубе «Урбан» 25 декабря. Музыканты представят специальную новогоднюю программу, в которую войдут хиты и новые песни.

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Triangle Sun стали первым русским проектом, выступившим на фестивале Global Gathering в Лондоне, их клипы в ротации MTV по всему миру, а также на VH1 в Бразилии, Viva TV в Германии и Польше. Triangle Sun — единственный коллектив, чьи песни включены в мировые музыкальные сборники Café Del Mar и Buddha Bar. К слову, лидер и вокалист группы Александр Князев стал автором музыки для церемонии открытия Олимпиады в Сочи 2014 года.