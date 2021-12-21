В Москве прошла конференция «Что происходит на рынке БАД?»

Одно из важных событий ноября 2021 года – узкоспециализированная конференция международного уровня «Что происходит на рынке БАД?». Участники собрались в третий раз в Москве в гостинице Hilton Moscow Leningradskaya. Поддержку оказала СРО «Союз производителей БАД». Примечательно, что это единственная конференция в России, посвященная исключительно вопросам продвижения биологически активных добавок в интернете.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Интерес к теме не случаен. Как отметил один из докладчиков, на рынке наблюдается спрос на продукцию из-за предсказуемого изменения отношения потребителей и врачей к БАДам.

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Компания Natiscope проявила активное участие и представила коллегам новый способ продвижения продукции такого рода в сети Интернет. Доклад подготовил технический директор Natiscope, Антон Барсуков.

Новейшее решение основано на использовании гибридного таргетинга. Антон пояснил, как это работает. Гибридный таргетинг вобрал в себя два элемента: контекстный и поведенческий. Контекстный обеспечивает высокими поведенческими показателями. Главный недостаток – маленькая емкость по показам. Но этот пункт нивелируется за счет поведенческого компонента, который делает возможным расширение аудитории. То есть создается еще одно касание с потенциальными потребителями, и можно усовершенствовать воронку продаж. Показ рекламы осуществляется при поддержке двух алгоритмов. При этом рост показов составляет примерно 54%, а увеличение CTRv достигает 27%.

Как работает контекстный компонент?

Алгоритм определяет определенные маркерные слова и проводит сопоставление с контекстом всего материала. По результатам анализа делается вывод, покажется ли реклама или нет. Анализ осуществляется по заголовку, фотографиям и структуре статьи, при этом лишнее отсекается. Если в структуре, к примеру, есть блок рекомендации, его не учитывают, поскольку он не соотносится с контекстом. В результате будет сформирован вес контекстных ключевых слов, на чем будет основываться дальнейшее продвижение. Любая статья может быть написана в рамках нескольких тематик, но для показа рекламы будет выбрана самая подходящая.

За счет поведенческого компонента реклама будет показываться тем пользователям, которые уже проявили интерес к теме и читали материалы с используемыми ключевыми словами.

Еще более подробно о гибридном таргетинге вы можете прочитать в презентации. Материал доступен по ссылке.