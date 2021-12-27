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1 час назад

Главная Metal-Ёлка страны 1 января 2021 в «Главклубе»

Эпидемия, Catharsis, Артур Беркут, Колизей, Эсента

Главная Metal-Ёлка страны 1 января 2021 в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

16-я серия самого громкого зимнего метал-фестиваля «Главная Metal-Ёлка страны» вновь приглашает всех на «самое правильное отмечание Нового Года» в «Главклуб» аккурат в первый день наступившего года — 1 января.

Хэдлайнером фестиваля впервые в его истории станет главная российская фэнтези-метал группа, создатели бессмертной саги «Эльфийская рукопись», — группа «Эпидемия»! В рамках «Metal-Ёлки» коллектив отметит свой день рождения, отыграет специальную праздничную полноценную программу и премьерно представит несколько композиций из только что вышедшего альбома «Призраки и Тени».

Catharsis — бессменные зачинщики славной традиции и одни из главных хедлайнеров вечера. Традиционно взрывная новогодняя программа группы обещает быть еще более искрометной, ведь приурочена она к 25-летнему юбилею коллектива.

В ранге почетного гостя на сцену фестиваля возвращается Артур Беркут («Автограф», «Эльфийская Рукопись», экс-«Ария») с полноценным ураганным электрическим сетом с группой.

Впервые в лайнапе «Главной Metal-Ёлки страны» заявлены москвичи «Колизей», состоящие сплошь из профессионалов высшего звена и давшие в свое время в лице Евгения Егорова голос самой «Эпидемии». Коллектив, помимо всего прочего, отметит свой 15-летний юбилей.

А честь открыть программу в этот раз выпала одному из открытий на российской power metal-сцене — группе «Эсента», только-только выпустившей свой новейший альбом и уже активно турящей в качестве специальных гостей в юбилейном туре Catharsis.

Сомнений и раздумий «как провести вечер первого дня Нового Года?» — нет и быть не может. Встретим его правильно!

Начало в 18:00 час.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

Места,Евгений Егоров,
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