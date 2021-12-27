ILWT 2 января 2022 г. в «Главклубе»

Образовавшись на почве любви к футболу и драм-н-бейсу, ILWT находятся на виду с конца нулевых, когда ранние песни группы сначала произвели фурор онлайн, а затем составили ее дебютный альбом под программным названием «За всю хурму!» - заработавший вчерашним новичкам славу остроумнейших (и наиболее оригинальных) из звезд отечественного хип-хопа.
2 января в «Главклубе» хулиганская романтика, собственный сленг и иные прелести их «нью-дичь-драм-н-бейс-шансона» в программе «Традиционный новогодний бал».
Начало в 20:00 час.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.