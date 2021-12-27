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1 час назад

ILWT 2 января 2022 г. в «Главклубе». Традиционный новогодний бал

Образовавшись на почве любви к футболу и драм-н-бейсу, ILWT находятся на виду с конца нулевых, когда ранние песни группы сначала произвели фурор онлайн, а затем составили ее дебютный альбом под программным названием «За всю хурму!» - заработавший вчерашним новичкам славу остроумнейших (и наиболее оригинальных) из звезд отечественного хип-хопа.

ILWT 2 января 2022 г. в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

2 января в «Главклубе» хулиганская романтика, собственный сленг и иные прелести их «нью-дичь-драм-н-бейс-шансона» в программе «Традиционный новогодний бал».

Начало в 20:00 час.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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