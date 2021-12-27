ILWT 2 января 2022 г. в «Главклубе»

Образовавшись на почве любви к футболу и драм-н-бейсу, ILWT находятся на виду с конца нулевых, когда ранние песни группы сначала произвели фурор онлайн, а затем составили ее дебютный альбом под программным названием «За всю хурму!» - заработавший вчерашним новичкам славу остроумнейших (и наиболее оригинальных) из звезд отечественного хип-хопа.